台中燒烤店加嚴列管 業者盼輔導

台中市有上千家燒烤店，燒烤味對食客是美味，對周邊住戶卻成夢魘。議員質疑，台中市對燒烤店異味列管標準太寬鬆，只有6家納入列管，要求比照雙北標準嚴格取締。台中市環保局表示，明年起將加嚴列管燒烤店，研擬參考雙北標準納管500家燒烤店，並推動科技檢測取代現行的聞嗅師稽查。

燒烤業者表示，市府應該加強輔導排煙設備與保養維護，而非加嚴取締標準，一味開罰本末倒置，希望能輔導改善。住在燒烤店周邊的民眾說，靠近燒烤店的窗戶全年關閉，大掃除時有黑色油汙，多次檢舉但未超標，也很無奈。

環保局試辦科學化異味汙染管制與稽查計畫，今年納入15家餐飲店，以環境部認定的6名聞嗅師，透過儀器檢測擬定異味值，明年起可進行科學化異味取締。

時力議員吳佩芸發現，環保局列入試辦的15家業者，居然沒有燒烤店；她接獲陳情有家燒烤店開在社區旁，營業到半夜，社區不只飽受噪音，睡覺時有燒烤味撲鼻而來，嚴重干擾日常生活。

吳佩芸說，台中市目前列管餐飲業異味稽查的標準太寬鬆，面積1000平方公尺、座位數300席以上才納入，目前僅177家餐飲業納管，其中只有6家燒烤店，中市應仿效雙北單獨納管燒烤店，台北市店面面積100平方公尺以上、新北市30席座位以上就納管。

環保局長陳宏益說，科學檢測異味的試辦計畫，已納入3家燒烤店，確認科學化的異味數值，明年將針對燒烤店加嚴取締；今年受理燒烤店異味陳情176件，都已輔導改善。

陳宏益說，台中市目前有1200家燒烤店，若比照台北標準納管數約250家，比照新北標準納管數約1000家，明年上半年公告納管標準，預計下半年開始取締。

環保局說，異味科學檢測可讓業者有所依循，以輔導改善為主，因科學檢測不屬於空汙法的檢測方法，若業者不願改善，將依現行規定，由6名聞嗅師稽查取締。