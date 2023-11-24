台中洲際棒球場改善計畫 蔡其昌：中央補助一半

立法院副院長蔡其昌爭取預算，整修全台職業棒球場，蔡其昌指出，台中洲際棒球場預計明年1月進行改善工程，經費中央補助一半，增設廁所、球場整體油漆與改善中央空調。

台灣職業棒球場硬體設備問題，長期受到球迷及球隊詬病，蔡其昌向教育部體育署爭取預算，整修改善全台職業棒球場，今天邀集相關單位前往台中洲際棒球場會勘。總經費新台幣1億多元，升級棒球場設備。

蔡其昌表示，球場為各縣市政府所有，委託給民間公司經營，球場整修應該是地方政府與委託公司間的事情，但是地方政府經常礙於經費有限而難以進行，因此他向體育署爭取匡列職業棒球場改善預算，整修改善全台各地職業棒球場。

蔡其昌指出，洲際棒球場改善工程由中央補助5000萬元預算，另外5000萬元經費由市政府與午資開發公司依照契約精神的分配比例分攤，預計將廁所增設、記者席及休息室、球場整體油漆與中央空調的改善。洲際棒球場今年仍有比賽跟演唱會進行，預估明年1月份才能開始進行工程。

教育部體育署指出，台灣職棒球場常辦理許多國際賽事，硬體設備屢屢遭到批評，後續請市府與相關單位盡快共商，把計畫送入體育署，會盡快審議核定。

台中市運動局長李昱叡說，洲際棒球場也代表國家的門面，重要賽事都在洲際棒球場舉辦，希望中央補助的比例可以再提高，市府在預算的自籌壓力也會減輕。