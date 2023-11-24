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彰化溪州焚化廠大修後有進步 碳排減量2千噸
彰化縣溪州焚化廠營運22年，縣政府去（2022）年起斥資5億5534萬元，分四階段升級優化28項設備，目前整體工程進度超前約35%，整體優化工程趨近完工，縣長王惠美今天陪同環境部長薛富盛視察焚化廠營運效能及整改優化工程，薛富盛肯定溪州焚化廠工程超前，對中部地區垃圾處理貢獻良多。
溪州焚化廠升級優化28項設備經費，其中7千萬元是環境部補助，餘款縣府支應，本（11）月完成第四階段工程後，整體進度超，為中部地區率先完成焚化廠整體性優化工程的焚化廠。
環境部長薛富盛今天先後視察羽田鹿港廠的生物農業、田尾廚餘堆肥中心、溪州化廠。薛富盛說，溪州焚化廠在整改後的焚化爐運作很好，彰化心胸非常開闊，有量能之餘願協助其它縣市，互相幫忙是台灣這塊土地正是大家最需要的，環境部再次向彰化縣政府王表達高度的敬意與謝意，未來彰化需要協助，環境部會盡量幫忙。
溪州焚化廠2001年啟用迄今，營運20年，今年4月完成第三階段整改工程後，5月至10月操作效能顯著提升，焚化量增加6800噸、空氣汙染排放濃度減少30%、售電量提升20%、減碳量約2千公噸，預期未來處理效能可望再進階。縣長王惠美說，現在大家對SDGs以及ESG都很重視，如何把環境做得更好，大家都有責任，縣政府後續還有一些需求，再拜託環境部繼續給予支持。
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