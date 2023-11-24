原住民族傳統醫療知識復振成果展 17件作品獲獎

原住民族委員會今天舉行「原住民族傳統醫療知識復振成果展及觀摩會」，會中由原民會主任秘書王美蘋頒獎表揚17件獲獎作品，以影音影像將原住民族傳統智慧進行保存。

112年「原住民族傳統醫療知識復振成果展及觀摩會」下午在台中長榮桂冠酒店舉行，邀請部落族人、原住民族健康照護、文健站人員及縣市政府相關業務人員出席，現場除舉辦成果展，同時揭曉「辦理蒐集原住民族傳統醫病儀式及民族植物文化之影音影像鼓勵方案」獲獎作品17件，由王美蘋頒獎表揚。

原民會說明，17件得獎作品主題，包括傳統植物運用、巫醫、靈媒等，以影音影像將原住民族傳統智慧進行保存。

例如得獎作品中，就有1件以訪問部落耆老記錄在地原住民族傳統草藥「黃荊」，具有改善睡眠、避邪及壯膽等功效，透過工作坊學習的影音影像作品精華剪輯，引導部落族人更容易辨識及了解早期部落的使用方法。

原民會指出，台灣原住民擁有豐富的傳統醫療文化及藥用植物知識，在原民會持續努力推動原住民族傳統醫療知識復振計畫，包括相關補助計畫保存、保護原住民族傳統醫療知識、傳承及重視原住民族傳統文化，期望在「原住民族健康法」通過後，再提升原住民族平均餘命，增加原住民族文化資產的質與量。