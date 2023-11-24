迎節慶點亮台中！ 中市開放行道樹免費懸掛燈飾

為迎接即將到來的耶誕節、新年、春節及元宵燈會，營造台中夜間城市景觀意象與節慶氛圍，台中市行道樹懸掛燈飾，今年12月10日至明年2月28日申請，可免收2000元使用費，但仍需收取每株5000元保證金，懸掛期最長1個月，期滿後可重新申請，共同點亮台中。

建設局陳大田表示，依據台中市公園及行道樹管理自治條例第21、22條規定，申請行道樹懸掛燈飾，應繳納每株5000元保證金及2000元使用規費。

陳大田說，為營造台中夜間城市景觀意象與歡樂節慶氛圍，此期間經審核同意者，免收使用規費，但仍需酌收每株5000元保證金，懸掛期最長1個月，期滿後可重新申請；欲懸掛耶誕燈飾，可上台中市建設局官網下載「行道樹懸掛燈飾申請表格單」( https://tcmo.taichung.gov.tw/1645952/Lpsimplelist )，並向建設局提出懸掛申請。

建設局提醒，懸掛燈飾期間電力供應由申請人負責，請確保所有與電力供應相關設備的公共安全，並避免對行道樹、景觀及交通等造成不良影響；燈飾懸掛期間，也應派專人巡查、管理及維護；懸掛燈飾拆除完畢後，檢附燈飾拆除前、後照片，即可向建設局申請退還保證金。