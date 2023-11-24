台中花毯節12/3落幕 市府籲賞美景要趁早

2023台中國際花毯節將於12月3日閉幕，台中市府表示，今年花毯節運用23項品種及36種色系花卉種植，並首邀花藝界菁英布置超過10項品種以上精緻草花，提醒把握最後1週賞美景。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，2023台中國際花毯節11月11日盛大開展，有別以往，邀請台中市美加花藝協會理事長詹惟棋統籌花卉設計，在園區造景及花卉選用上講究專業與精緻，用心提供市民更精彩花卉節慶。

陳美秀指出，主花毯周邊的精緻草花設計，更是融入彩虹元素，直徑50公尺的環狀主花毯區域是以7種色塊、各品種草花種植，包含羽葉薰衣草、天使花、紫鳳凰、白雪公主、迷迭香、六倍利等過往不曾出現過的品種，安排不同層次高度，讓主花毯的每個角度都有不同觀感體驗。

詹惟棋表示，為呼應今年以新社在地元素及夢想國度為主題，主花毯的「漂浮花都」，在花卉布置的設計元素上融入漂浮、飛翔的概念，園區也以「花園城市」的概念來規劃花卉及人行空間，希望遊客在觀展時能融入故事情境。

陳美秀提到，展區也與新社百大青農、文心蘭達人詹侑宏合作，透過智慧科技的導入，種植出來的文心蘭每年均外銷超過40萬株，花毯展區內的主要動線上也種植文心蘭，長度超過200公尺，讓遊客步行進入會場即可觀賞到台中引以為傲的花卉。