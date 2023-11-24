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重現世界經典名畫！11/26葫蘆墩公園凹豆野餐趣

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
市府員工發揮創意，重現世界經典名畫，創意取自法國印象派畫家秀拉「星期日午後的嘉特島」作品，將葫蘆墩公園河岸場景搖身一變塞納河畔。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
市府員工發揮創意，重現世界經典名畫，創意取自法國印象派畫家秀拉「星期日午後的嘉特島」作品，將葫蘆墩公園河岸場景搖身一變塞納河畔。圖／台中市政府觀光旅遊局提供

台中市野餐日」後天(26日)登場！市府觀光旅遊局員工發揮創意，重現世界經典名畫，創意取自法國印象派畫家秀拉「星期日午後的嘉特島」作品，畫面中呈現午後陽光和煦，市民在綠蔭草地上愜意野餐，欣賞水面波光粼粼，將葫蘆墩公園河岸場景搖身一變塞納河畔，相約市民周日一起來野餐，享受城市公園的慢活時光。

觀旅局長陳美秀表示，豐原的葫蘆墩公園是今年台中市民野餐日「山」系野餐會場，悠閒的水岸運動休閒公園，再搭配谷關七雄、瘋露營主軸，展現台中人熱愛生活、親近自然的生活態度活。

活動邀請豐原幼兒園小朋友帶來鼓舞，結合草地音樂會意象，安排紫羅蘭樂團輕音樂演出，讓民眾享受野餐及音樂饗宴。

觀旅局表示，葫蘆墩公園第五區以「台中市民野餐日－凹豆山城 Let’s go outdoor」為主題，打造城市野營風格，並邀請米其林必比登店家「馨苑小料理」，推出限量特色餐飲。

台中市民宿協會規劃3場漆藝DIY體驗活動，引導民眾運用漆藝經典技法「蒔繪」，將各式各樣的植物葉子，作成獨一無二的漆器杯墊文創禮物，名額有限，歡迎民眾至體驗區報名。

當日有「曬出你的山系凹豆日」活動，民眾只要在觀旅局「大玩台中」臉書指定貼文留言、投稿山系野餐特色照片，就能參加抽獎，獎品高達50組獎項，包含：高級飯店住宿券、泡湯券、遊樂區入園券及精美禮物等。

現在正逢台中國際花毯節開展期間，秀出與花毯節的美照，能於野餐日現場兌換限量小禮物。更多活動與景點可至台中觀光旅遊網查詢，網址： https://travel.taichung.gov.tw/ 。

台中市民野餐日後天(26日)登場，位於豐原區的葫蘆墩公園第五區以「台中市民野餐日－凹豆山城 Let’s go outdoor」為主題。圖／台中市政府觀光旅遊局提供
台中市民野餐日後天(26日)登場，位於豐原區的葫蘆墩公園第五區以「台中市民野餐日－凹豆山城 Let’s go outdoor」為主題。圖／台中市政府觀光旅遊局提供

野餐 台中市

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