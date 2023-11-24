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彰縣3類建物廢石綿 縣府補助清理

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣政府向環境部爭取補助，針對住宅、農業設施及宗教場所等廢石綿建物，補助到府清運與處理。圖／彰化環保局提供
彰化縣政府向環境部爭取補助，針對住宅、農業設施及宗教場所等廢石綿建物，補助到府清運與處理。圖／彰化環保局提供

石綿有致癌性遭禁用，彰化縣環保局估計，彰化縣仍有2.5萬棟含石綿瓦、石綿浪板建材的建築物，廢石綿清理費每噸高達4.5萬至7萬元，為減輕家戶負擔，縣政府向環境部爭取補助，針對住宅、農業設施及宗教場所，補助到府清運與處理。

環保局指出，石綿具防火、絕緣、耐高溫等特性，民國60、70年代大量用於屋瓦或防火建材，世界衛生組織（WHO）已將石綿列為一級致癌物，一旦石綿建材破損，可能吸入飛散的石綿纖維導致健康風險。

環保局表示，彰化縣約有2.5萬棟含石綿瓦、石綿浪板建材的建築物，近年進入拆除高峰，拆除石綿瓦要避免破碎、切割，保持外形良好，拆除後的石綿要濕潤密封包裝，才能降低石綿纖維逸散風險。

環保局表示，此次補助對象為3大類建築物類型，包括住宅、農業設施、宗教場所等，但「公有建築物及已停工、歇業或關廠（場）之事業建築物部分」，不屬於補助範圍。

縣府表示，符合資格有意申請者，可檢具申請表、土地或建物登記謄本、近期房屋稅繳款書或水費單、石綿建物外觀照片等資料提出申請；若符合規定，環保局將派員實地調查，排期程清理。相關資訊洽環保局電話（04）7115655轉437或428。

建築 石綿瓦

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