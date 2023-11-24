中市藍綠戰中央補助 議會爆預算攻防

台中市長盧秀燕輔選掀中央補助大小眼爭議，還酸綠營立委在睡覺，戰火延燒到市議會。各委員會昨起審查明年度各局處預算，民進黨議會黨團策動把所有中央補助的預算，逐筆送大會審議，要讓「盧市長看看中央沒有虧待台中」，藍營認為此舉無助審查，雙方掀起攻防戰。中市府表示，預算是市政推動核心，籲請議會早日完成審查。

台中市議會共有6個委員會，交通地政、教育文化委員會由綠營主導，順利達成「杯葛」目標；財經委員會3度暫停開會後表決，經發局3538萬元預算被送大會，其餘通過；其他委員會藍營占優勢，預算全數通過，但綠營議員保留大會發言權。

交通地政委員會由民進黨議員陳淑華擔任召集人，昨審查觀旅局等預算。綠營議員說，中央補助很多，市長不能亂講話，不能選舉到了口水戰，涉及中央補助的預算，都要送到大會，讓市長仔細算一算。

藍營議員說，中央補助更多，台中財政負擔更輕，預算由委員會實質審查，為何要送大會討論？中央前瞻第3期補助款，台中只獲得高雄的六分之一，但難道台中立委比較小？議事在陳淑華主導下，觀旅局、風景區管理所等上億元歲入預算都送大會審議。

教育文化委員會召集人是民進黨議員張家銨，參選中六立委的民進黨江肇國、國民黨羅廷瑋同場過招，在場戲稱兩人是「未來委員」；此委員會藍綠議員人數相當，張家銨揚言「擱置」歲入預算，最後國民黨議員李中要求，政黨協商後即通過，同意涉中央補助的預算送大會。

進口蛋傳食安爭議，中市府補助各校共570萬元採購雞蛋，結果一毛錢都沒動支。江肇國批，市府信誓旦旦，最後卻像在作秀。羅廷瑋說，學校需求多，這筆錢可用來改善硬體建設。江再反駁，有議員不懂經常門、資本門的差異。教育局長蔣偉民緩頰，中央平抑蛋價有成，才未動支到該預算。

財經委員會民進黨議員數度強攻，要求把中央補助預算送大會，現場氣氛火爆，最後表決綠營輸1票，僅把經發局3538萬元預算送大會，其餘農業局8.26億元、數位局720萬元都過關；張芬郁等人保留大會發言權。