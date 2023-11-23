南投茶行銷大陸 首批近8千斤好茶裝櫃運往杭州、寧波

新冠疫情影響南投農產銷售，南投縣長許淑華7月赴大陸行銷農產有成，今天下午在縣農會將7800斤茶葉裝櫃，銷往杭州、寧波、湖州。縣府和農會也推動產銷平台，將新鮮農產直送外縣市，近日將舉辦4場南投青農快閃市集，方便外縣市民眾買到南投新鮮農產，助農友拓展銷售管道。

南投縣農會下午茶葉裝櫃儀式，南投縣八大茶區茶葉經打包，由堆高機裝運到貨櫃上，數量多達7800斤，讓見證的茶農和茶商相當開心。

游姓茶農說，疫情影響，這3年國內茶葉買氣減少，加上兩岸關係急凍，茶葉銷往大陸幾乎停擺，導致茶葉不斷堆積，就連豐收也擔心滯銷，心情忐忑。好不容易疫情結束，和大陸農產銷售逐漸恢復，不用擔心倉庫茶葉持續堆存。

許淑華說，為了擴展南投農產，7月透過參加兩湖論壇，和縣農會合作行銷南投農產，順利與杭州、湖州、寧波當地企業合作，行銷南投茶葉，業者回饋南投茶受當地消費者歡迎，這次共採購7800斤茶葉，銷售金額超過5千萬元，代表南投茶葉品質受到大陸消費者肯定。

縣府也積極推動產銷平台，將農產品從產地直送到外縣市，讓消費者可直接向農民購買新鮮農產，之前已經在國道關西服務區、台中第六市場試營運3場次。最近又將辦四場南投青農快閃市集，提升農產競爭力。