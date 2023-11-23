觀光業缺工嚴重 全國餐旅服務競賽較技並媒合就業

全國旅館盃餐旅服務競賽30日在南投縣集集火車站舉辦，今天由南投副縣長王瑞德、南投旅館公會理事長李吉田和南開科大學生示範托盤走秀，邀請全國旅館員工及大專院校餐旅系學生較技，提升專業服務技巧，提供遊客更專業的旅宿服務。

南投縣旅館公會表示，旅宿業缺工問題嚴重，競賽當天也將在比賽現場舉辦工作媒合，增加觀光餐旅專業人才就業成效，改善旅館業缺工困境。

王瑞德說，打造宜居城市是縣長許淑華施政目標，其中一項是「推動以永續發展為目標的觀光創生培訓」，希望透過產官學力量，擴充南投觀光人才庫。餐旅服務競賽因疫情停辦3年，這次重新舉辦，讓學生及業界透過專業比賽，提升服務水平。30日在集集火車站舉辦競賽，鼓勵旅宿業員工士氣，更提升觀光服務品質。

南投縣旅館商業同業公會理事長李吉田說，餐旅服務競賽在2008年舉辦，迄今已有15年，起初僅限於南投縣旅館從業人員及大專院校餐旅相關科系學生參與，受到各界熱烈迴響，擴大為全國性賽事。

今年餐旅服務競賽，分為高中職組、大專組與在職組三大類；比賽項目分為整床及托盤競賽，全國各地學生與餐旅業從業人員共70多組、150多人參賽。

整床競賽2人1組，需鋪好保潔墊、床單、棉被、枕頭，完成所有整床動作，依服裝儀容、美觀、安全與衛生、完成速度及默契評分等項目進行評比。