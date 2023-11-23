拚速度儀態 全國餐旅服務整床、托盤賽30日南投登場

全國旅館盃餐旅服務競賽30日在南投縣登場，比賽項目分為整床及托盤；整床以2人1組參賽，須合作快速鋪好保潔墊、床單、棉被、枕頭，托盤賽則是將托物置於盤上S形路線行走餐桌間。

全國旅館盃餐旅服務競賽30日在集集火車站舉行，主辦單位南投縣旅館商業同業公會今天在南投縣政府召開賽前記者會，南投縣副縣長王瑞德、旅館公會理事長李吉田等人出席；現場安排受專業訓練學生，穿著正式服裝示範托盤須有的專業技術、穩定度與儀態。

王瑞德致詞表示，公會辦理餐旅服務競賽希望讓學生將在校所學結合實務技術，對未來升學或就業都有正向幫助；南投作為觀光大縣，透過旅館同業間良性競爭，強化第一線人員專業技能與服務品質，進而提升旅館產業競爭力，盼吸引更多遊客到南投住宿觀光。

李吉田說，全國旅館盃餐旅服務競賽邁入第15年，起初規模僅限南投縣內旅館從業人員、大專院校餐旅相關科系學生參賽，由於各界熱烈迴響，從全縣比賽擴大辦理成為全國賽事；目前旅館業缺工嚴重，競賽當天邀勞動部勞動力發展署展攤宣傳，搭起學界與業界橋梁。

李吉田表示，參賽者分為高中職組、大專組、在職組，項目是整床、托盤，已有70多組、150多人報名；整床評比美觀、安全與衛生、完成速度等，托盤則考驗儀態儀容、平穩度、水量符合程度及托盤物擺置、完成速度等，參賽者以S形路線行走餐桌間。