快訊

促「藍白郭」三方談整合 郭台銘：我願意承擔扮桶箍

NBA／保羅被連吹2次技術犯規 退場前大罵仇人裁判是婊子

協力促成在野整合！柯文哲邀侯友宜、郭台銘 下午君悅飯店公開見面

山谷燈光節11月30日點燈 三井台中港看經典威利汽船

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「2023山谷燈光節」將在本月30日舉行點燈，梨山賓館前2棵雪松將換上銀白燈飾新裝，在海拔2千多公尺放閃。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
「2023山谷燈光節」將在本月30日舉行點燈，梨山賓館前2棵雪松將換上銀白燈飾新裝，在海拔2千多公尺放閃。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供

下個月就是浪漫耶誕節，全國知名的「2023山谷燈光節」將在本月30日舉行點燈，燈期到明年1月7日，梨山賓館前2棵雪松將換上銀白燈飾新裝，在海拔2千多公尺放閃；MITSUI OUTLET PARK台中港為歡慶迪士尼100周年，將經典場景威利汽船造景開進台中港，營造不一樣的耶誕節氛圍。

本月30日至明年1月7日，交通部觀光署參山國家風景區管理處將辦理「2023山谷燈光節」活動，梨山賓館海拔2011公尺，館前2棵雪松將成為成為全台最高「雲端上的耶誕樹」，浪漫破表。

同步於梨山地區的梨山耶穌堂、梨山遊客中心、梨山觀景台、楓之谷1956秘密花園入口處，均布置光環境燈組。

參山國家風景區管理處表示，同步規劃谷關遊客中心及人行道打造星光隧道，並於谷關牌樓、谷關溫泉公園等重點區域布置特色燈組，系列活動點亮梨山及谷關地區，國內外遊客可造訪梨山谷關地區，體驗不一樣的耶誕與跨年佳節。

不讓山線浪漫專美於前，為慶祝迪士尼100周年，MITSUI OUTLET PARK台中港即日起至明年2月29日，推出迪士尼主題燈飾「璀璨慶典」。台中港店翻玩復古經典元素，以郵票為主題讓夢想翱翔，集結迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰系列，打造「夢想典藏」最具創意的繽紛造景。

迪士尼鐵粉熟悉的經典威利汽船造景將首航進台中港，搭配５米高藍白耶誕樹，彷彿置身故事中。

民眾觸摸「童話旅程」水晶球即可施展童話魔法，看見野獸與貝兒在大廳跳舞、小姐與流氓的造景則重現經典的吃義大利麵橋段；「歡樂之旅」主題造景中，有巴斯光年、胡迪、卡爾爺爺等角色造景，以從玩具盒跳出來的生動造型設計。

漫威角色主題造景「英雄集結」區，現場互動式可按壓的引爆按鈕造型設計，可觸發絢爛的燈光效果，沉浸式加入英雄冒險戰鬥行列。

「2023山谷燈光節」將在本月30日舉行點燈，梨山賓館前2棵雪松將換上銀白燈飾新裝，在海拔2千多公尺放閃。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
「2023山谷燈光節」將在本月30日舉行點燈，梨山賓館前2棵雪松將換上銀白燈飾新裝，在海拔2千多公尺放閃。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
MITSUI OUTLET PARK台中港為歡慶迪士尼100周年，將經典場景威利汽船造景開進台中港，營造不一樣的耶誕節氛圍。圖／MITSUI OUTLET PARK台中港提供
MITSUI OUTLET PARK台中港為歡慶迪士尼100周年，將經典場景威利汽船造景開進台中港，營造不一樣的耶誕節氛圍。圖／MITSUI OUTLET PARK台中港提供

梨山 迪士尼 夢想

延伸閱讀

艾莎結冰魔法做3年！《冰雪奇緣園區》香港迪士尼開幕 140位工程師7年打造奇蹟

去迪士尼一天必砸萬元？ 她一家三口靠這招省下超多錢

歷時7年！港迪士尼樂園「冰雪奇緣」施魔法 粉絲排長龍

香甜梨山蜜蘋果正產季！買一盒可捐十元助偏鄉學童讀書

相關新聞

中市科技執法 26處增為73處

內政部全額補助台中市交通局建置交通科技執法設備6620萬元，獲市政會議通過經費墊付案，全市科技執法地點，將從原有26處到...

昨晚辦完「送肉粽」 彰化花壇這社區要辦桌聚人氣去煞

彰化縣花壇鄉文德村土地公溪南側護岸林蔭步道，在社區用心經營下，花木扶疏，是民眾散步好去處，最近卻有男子自縊，也傳出民眾受...

有致癌風險！彰化縣約2.5萬棟含石綿建物 縣府針對3類到家免費清理

石綿由於有致癌性遭禁用，依彰化縣環保局估計彰化縣約有2.5萬棟含石綿瓦、石綿浪板建材的建築物，廢石綿清理費用每噸高達4....

反映良好 南投擬擴大定時定點收垃圾

南投縣清潔車採沿街收垃圾，民眾上下班時間難以配合，老人常追著清潔車跑，不方便又容易受傷。南投市、草屯鎮等鄉鎮今年試辦定點...

廣角鏡／「小雪」報到 武陵仙氣繚繞

今天是二十四節氣中的小雪，海拔3000多公尺高的武陵農場，昨清晨出現1度低溫，望溪亭屋頂水氣直接昇華，宛如仙氣繚繞。

這128個夢想太揪心 台灣獅總會慨捐153.6萬助學子圓夢

為協助弱勢學生圓夢，台灣獅聯合總會設立獅愛認養獎助學金專戶，鼓勵彰化、南投2縣市學子提出夢想，向該會申請1.2萬元圓夢基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。