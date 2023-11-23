山谷燈光節11月30日點燈 三井台中港看經典威利汽船

下個月就是浪漫耶誕節，全國知名的「2023山谷燈光節」將在本月30日舉行點燈，燈期到明年1月7日，梨山賓館前2棵雪松將換上銀白燈飾新裝，在海拔2千多公尺放閃；MITSUI OUTLET PARK台中港為歡慶迪士尼100周年，將經典場景威利汽船造景開進台中港，營造不一樣的耶誕節氛圍。

本月30日至明年1月7日，交通部觀光署參山國家風景區管理處將辦理「2023山谷燈光節」活動，梨山賓館海拔2011公尺，館前2棵雪松將成為成為全台最高「雲端上的耶誕樹」，浪漫破表。

同步於梨山地區的梨山耶穌堂、梨山遊客中心、梨山觀景台、楓之谷1956秘密花園入口處，均布置光環境燈組。

參山國家風景區管理處表示，同步規劃谷關遊客中心及人行道打造星光隧道，並於谷關牌樓、谷關溫泉公園等重點區域布置特色燈組，系列活動點亮梨山及谷關地區，國內外遊客可造訪梨山谷關地區，體驗不一樣的耶誕與跨年佳節。

不讓山線浪漫專美於前，為慶祝迪士尼100周年，MITSUI OUTLET PARK台中港即日起至明年2月29日，推出迪士尼主題燈飾「璀璨慶典」。台中港店翻玩復古經典元素，以郵票為主題讓夢想翱翔，集結迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰系列，打造「夢想典藏」最具創意的繽紛造景。

迪士尼鐵粉熟悉的經典威利汽船造景將首航進台中港，搭配５米高藍白耶誕樹，彷彿置身故事中。

民眾觸摸「童話旅程」水晶球即可施展童話魔法，看見野獸與貝兒在大廳跳舞、小姐與流氓的造景則重現經典的吃義大利麵橋段；「歡樂之旅」主題造景中，有巴斯光年、胡迪、卡爾爺爺等角色造景，以從玩具盒跳出來的生動造型設計。