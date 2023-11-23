反映良好 南投擬擴大定時定點收垃圾

南投縣清潔車採沿街收垃圾，民眾上下班時間難以配合，老人常追著清潔車跑，不方便又容易受傷。南投市、草屯鎮等鄉鎮今年試辦定點定時收運垃圾，反映良好，議員建議擴大實施。環保局表示，在不造成垃圾堆積情況下，研議擴大辦理。

南投市公所為讓民眾倒垃圾更方便，今年1月試辦定點垃圾收運，第一個試辦地點在南投市公所，收運時間為上午7點半到8點，因市民反映良好，後續又增5個收運點，草屯、埔里也跟進。南投縣議員黃春麟認為，縣府應試辦定點定時收運。

南投縣環保局長李易書說，各鄉鎮對垃圾定時、定點收運都有意願，但環境部補助計畫，以偏遠地區收運為主，減少人力浪費。至於人口較多鄉鎮，定點收垃圾會出現資源分類不確實，垃圾量明顯增加，12月初環保局將邀各鄉鎮開會討論定點收運方式，避免分類不確實遭退運，影響垃圾去化進度。