中市科技執法 26處增為73處

內政部全額補助台中市交通局建置交通科技執法設備6620萬元，獲市政會議通過經費墊付案，全市科技執法地點，將從原有26處到明年增為73處，幾乎多了快兩倍，違規民眾荷包恐要大失血。

藍綠議員指出，市府交通罰鍰預算1年多7億、增加36%，要考量高違規地點交通標線與相關設施是否不當？不要把市民荷包當成提款機。

台中市科技執法到明年再增47處，針對科技執法設置點倍增，民進黨議員張芬郁指出，台中市從2021年開始執行科技執法，設置26處，到今年8月共開出20萬689張罰單，要求警方慎選設置點，不要以罰鍰收入為考量。

國民黨議員李中說，市府也應檢討高違規地點，是否有交通標線與號誌畫設不當，市府去年編列「交通事件裁決處罰金罰鍰收入」預算20.2億元，今年因收入增加7億，明年收入預算暴增到27.5億元，一年就多了35.94%、7億餘元。違規罰款高成長，但交通傷亡人數卻未降低。

警察局長李文章表示，科技執法對降低肇事率有3%到25%的成效，主要針對易肇事路段設置，預計今年增加27處、明年增加20處，會滾動式調整設置地點，他強調，警察開罰單不是搶錢，是為了交通安全。

市府統計，2021年起執行科技執法，全市前3名以北區三民路五叉路口5萬7059件最多，其中闖紅燈3萬9082件、轉彎或變換車道不依規定1萬3479件。

至於高鐵台中站區1樓乘客上客區、2樓乘客下客區科技執法，啟用後取締違規停車3萬8932件、不依規定上下乘客52件；沙鹿區向上路六段龍井往沙鹿方向，主要取締項目是超速行駛，啟用後取締1萬7146件。科技執法讓民眾很有感。

有市民反映，在高鐵站上下車區下錯邊，因是科技執法，一張都躲不掉，有夠恐怖。烏日分局說，科技執法透過智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發，平日單日開單量超過百張，假日翻倍逾200張罰單，最常被開單是車輛在1樓接客專用區停等超過3分鐘，建議民眾改停在高鐵特約停車場，30分鐘免費停等。