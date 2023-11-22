這128個夢想太揪心 台灣獅總會慨捐153.6萬助學子圓夢

為協助弱勢學生圓夢，台灣獅聯合總會設立獅愛認養獎助學金專戶，鼓勵彰化、南投2縣市學子提出夢想，向該會申請1.2萬元圓夢基金，經審核發現送件的128個夢想都令人揪心，為此募集153.6萬元全數補助，並盼他們善用獎助學金圓夢。

台灣獅聯合總會成立不到1年，是由國內各地獅子會友自發性組成，以推廣社會服務做公益為主旨，而其成立之後，率先聚焦弱勢孩童教育，設立獅愛圓夢認養獎助學金專戶，除要確保其就學基本權益，更希望他們也能有一圓夢想的機會。

台灣獅聯合總會為此發起第一屆獅愛圓夢認養獎助學金，鼓勵彰化、南投的弱勢學子勇於追夢，提出自身夢想向該會申請圓夢基金，通過審核篩選就能獲得獎助學金1.2萬元，最後南投有29校83人、彰化20校43人，共128人提出申請。

「每個夢想都令人揪心、感動！」台灣獅聯合總會表示，原本要審核圓夢計畫再篩選，未料每個申請者都很有故事，有人想成為小提琴家的音樂夢，但卻沒錢買小提琴；也有身心障礙孩子須語言治療，想減輕家長的負擔，因此申請希望圓夢。

該會創辦人、現任理事長楊茗閎說，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，經評估後發現大家的夢想都很重要，因此號召58名認養捐贈人共募集153.6萬元，全數補助彰投兩地申請的49校128人，希望他們都能善用獎助學金，一圓自身的夢想。