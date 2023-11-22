快訊

藍白郭今晚碰面？柯文哲、侯友宜競辦不同調 郭台銘返家笑而不答

宮鬥戲碼高潮迭起！OpenAI奧特曼「這特點」 恐連賈伯斯也自嘆不如

今晚有約？稱電話回應郭「整合要公開透明」 侯友宜：專家審視後3人再會面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／12/16葫蘆墩圳音樂會 盧秀燕不忌諱自稱「張媽秀燕」

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市水利局今在石岡水壩舉辦「葫蘆墩圳開圳300記者會」，台中市長盧秀燕邀請市民朋友，12月16日參加「開圳300音樂會」。記者林佩均／攝影
台中市水利局今在石岡水壩舉辦「葫蘆墩圳開圳300記者會」，台中市長盧秀燕邀請市民朋友，12月16日參加「開圳300音樂會」。記者林佩均／攝影

台中市水利局今在石岡水壩舉辦「葫蘆墩圳開圳300記者會」，台中市長盧秀燕邀請市民朋友，12月16日參加「開圳300音樂會」，感念先賢開拓土地的辛勞。盧秀燕自曝先生姓廖，她是廖太太，祖譜內她對張達京有印象，張廖一家，活廖死張，「我百年後是張媽秀燕，我沒有甚麼禁忌，講歷史很有意思」，現場哈哈大笑。

盧秀燕與立法委員江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊、陳清龍等人出席活動記者會。盧表示，300年前先人張達京來台灣，落腳台中、在此開墾，當時此地是由原住民治理，而張達京先生擁有開墾及灌溉技術，因此他與原住民達成協議，共同開闢葫蘆墩圳。

工程從下游至上游逐漸拓展，讓豐原平原不僅土地豐饒，更有水利設施可使用，也使豐原的米、木材等物產皆品質優良。

盧秀燕說，為感念先賢，今年特別舉行盛大活動，12月16日將在石岡水壩旁舉行音樂會，歡迎大家共襄盛舉。

盧秀燕自曝祖譜中曾看過張達京名字，她研究張廖家廟，先生姓廖，她是廖太太，而民間有「張廖一家」、「活廖死張」說法，「我百年後不是廖太太，是張媽秀燕，我沒有甚麼禁忌，講歷史很有意思的」，台下傳出笑聲。

水利局說明，葫蘆墩圳歷史悠長，最早可溯源自雍正元年（1723年），長久灌溉豐原地區的農業命脈，帶動豐原地區米食、糕餅等飲食文化蓬勃發展。

水利局解說，葫蘆墩圳從豐榮水利紀念碑旁的清朝時期入水口，到花樑鋼橋下的日治時期入水口，直至今日於石岡水壩取水，「葫蘆墩圳開圳300記者會」選在石岡水壩停車場廣場辦理，別具意義。

台中市水利局12月16日將在石岡水壩舉辦「葫蘆墩圳開圳300音樂會」。記者林佩均／攝影
台中市水利局12月16日將在石岡水壩舉辦「葫蘆墩圳開圳300音樂會」。記者林佩均／攝影
台中市水利局今在石岡水壩舉辦「葫蘆墩圳開圳300記者會」，台中市長盧秀燕邀請市民朋友，12月16日參加「開圳300音樂會」。記者林佩均／攝影
台中市水利局今在石岡水壩舉辦「葫蘆墩圳開圳300記者會」，台中市長盧秀燕邀請市民朋友，12月16日參加「開圳300音樂會」。記者林佩均／攝影

盧秀燕 水利局 記者會

延伸閱讀

葫蘆墩圳走過300年 12/16舉辦音樂會

卡台中？綠批盧秀燕噴選戰口水 市府：雞同鴨講兩回事

盧秀燕本命區五五波激戰 莊競程偕妻率先登記爭連任

影／台中市副市長王育敏列國民黨不分區立委 盧秀燕這樣回

相關新聞

大葉校友創微醺農場獲獎 黃衍勳：盼農業不要被當成最後選項

彰化縣大葉大學校友黃衍勳青農返鄉創業微醺農場，榮獲今年國家永續發展獎，黃衍勳說，當初回到雲林家鄉，發現一半的房子都已經沒...

影／12/16葫蘆墩圳音樂會 盧秀燕不忌諱自稱「張媽秀燕」

台中市水利局今在石岡水壩舉辦「葫蘆墩圳開圳300記者會」，台中市長盧秀燕邀請市民朋友，12月16日參加「開圳300音樂會...

彰化立委登記第3天 清潔隊員、作家登記參選

彰化立委選舉登記第3天，出現兩名政治素人登記參選，包括第一選區以無黨籍參選的蘇群傑，以及第四選區以台灣雙語無法黨登記參選...

南投縣仍未完成社會住宅興建 竹山鎮社會住宅選址確定

南投縣是全國唯二未完成社會住宅興建的地區，內政部次長花敬群今天前來竹山了解規劃進度，透露選址地點就在竹山分局後方，盼能盡...

卡台中？綠批盧秀燕噴選戰口水 市府：雞同鴨講兩回事

台中市明年重大預算52項，副市長黃國榮今率團隊向市議會民進黨黨團說明，民進黨團指出，市長盧秀燕曾批評中央補助台中「一毛都...

代言南投部落時尚 許淑華原民風美女造型超亮眼

原住民傳統服飾展現潮流時尚風情，南投縣原住民族文化嘉年華25日將在南投縣立體育場登場；為發揚原民編織技藝並舉辦「彩虹織女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。