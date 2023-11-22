影／12/16葫蘆墩圳音樂會 盧秀燕不忌諱自稱「張媽秀燕」

台中市水利局今在石岡水壩舉辦「葫蘆墩圳開圳300記者會」，台中市長盧秀燕邀請市民朋友，12月16日參加「開圳300音樂會」，感念先賢開拓土地的辛勞。盧秀燕自曝先生姓廖，她是廖太太，祖譜內她對張達京有印象，張廖一家，活廖死張，「我百年後是張媽秀燕，我沒有甚麼禁忌，講歷史很有意思」，現場哈哈大笑。

盧秀燕與立法委員江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊、陳清龍等人出席活動記者會。盧表示，300年前先人張達京來台灣，落腳台中、在此開墾，當時此地是由原住民治理，而張達京先生擁有開墾及灌溉技術，因此他與原住民達成協議，共同開闢葫蘆墩圳。

工程從下游至上游逐漸拓展，讓豐原平原不僅土地豐饒，更有水利設施可使用，也使豐原的米、木材等物產皆品質優良。

盧秀燕說，為感念先賢，今年特別舉行盛大活動，12月16日將在石岡水壩旁舉行音樂會，歡迎大家共襄盛舉。

盧秀燕自曝祖譜中曾看過張達京名字，她研究張廖家廟，先生姓廖，她是廖太太，而民間有「張廖一家」、「活廖死張」說法，「我百年後不是廖太太，是張媽秀燕，我沒有甚麼禁忌，講歷史很有意思的」，台下傳出笑聲。

水利局說明，葫蘆墩圳歷史悠長，最早可溯源自雍正元年（1723年），長久灌溉豐原地區的農業命脈，帶動豐原地區米食、糕餅等飲食文化蓬勃發展。