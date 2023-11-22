葫蘆墩圳走過300年 12/16舉辦音樂會

台中市葫蘆墩圳開圳300年，台中市水利局今天在石岡水壩停車場舉辦記者會，市長盧秀燕邀請民眾一同來見證300多年來的文化與歷史變遷，並將於12月16日舉行音樂會。

適逢葫蘆墩圳開圳300年，水利局下午在石岡水壩停車場舉辦記者會，現場邀請后豐社大樂活口琴班及瓊瑢舞蹈團表演，透過動人旋律與舞蹈表演，一同見證葫蘆墩圳300年的文化與歷史變遷，國民黨立法委員江啟臣及市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊、民眾黨市議員陳清龍也到場共襄盛舉。

盧秀燕在會中表示，300年前先人張達京飄洋過海來到台灣，落腳台中、在此開墾，當時此地是由原住民治理，而張達京擁有開墾及灌溉技術，因此與原住民達成協議，共同開闢葫蘆墩圳。

盧秀燕指出，這項工程從下游至上游逐漸拓展，讓豐原平原不僅土地豐饒，更有水利設施可使用，也使豐原的米、木材等物產皆品質優良。為感念先賢造就此地富饒，今年特別舉行盛大活動，12月16日更將於石岡水壩旁舉行音樂會，歡迎大家一起參加。

水利局說明，葫蘆墩圳歷史悠長，最早可溯源自清雍正元年（1723年），長久以來滋養著豐原地區的農業命脈，帶動豐原地區米食、糕餅等飲食文化蓬勃發展，希望藉由葫蘆墩圳開圳300年的契機，喚起民眾對河流水文化與歷史的重視。

水利局表示，葫蘆墩圳經過歲月的更迭，從豐榮水利紀念碑旁的清朝時期入水口，到花梁鋼橋下的日治時期入水口，直至現在於石岡水壩取水，今天選在石岡水壩停車場廣場舉辦記者會，別具意義。