快訊

「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

彰化立委登記第3天 清潔隊員、作家登記參選

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化立委選舉登記今天第3天，出現兩名政治素人登記參選，包括第一選區以無黨籍參選的蘇群傑，以及第四選區以台灣雙語無法黨登記參選的鄭錫懋。本報資料照片
彰化立委選舉登記今天第3天，出現兩名政治素人登記參選，包括第一選區以無黨籍參選的蘇群傑，以及第四選區以台灣雙語無法黨登記參選的鄭錫懋。本報資料照片

彰化立委選舉登記第3天，出現兩名政治素人登記參選，包括第一選區以無黨籍參選的蘇群傑，以及第四選區以台灣雙語無法黨登記參選的鄭錫懋，兩人都是43歲和大學畢業，彰化縣選委會指出，經資格審查後才能確認是否能正式參選。

蘇群傑今親自前往選委會登記，據了解，他在第一選區的清潔隊工作，是清潔隊員，今在現場還詢問選務人員若參選是否需請假，縣選委會回覆，若是在公務行政機關必須請假。

鄭錫懋則有英文專長，還曾出版英文相關學習書籍，今天以台灣雙語無法黨登記參選，據了解，推動英語教改的台灣雙語無法黨全國預計提名10人參選立委，搶攻政黨票，在彰化推薦鄭錫懋參選。

彰化縣選委會統計目前共有7人登記參選，除了蘇群傑、鄭錫懋，還包括民進黨提名四個選區的參選人陳秀寳、黃秀芳、吳音寧與陳素月都登記完成，以及第一天就搶頭香的第三選區的素人洪建興。

選委會 英文

延伸閱讀

民眾黨不分區名單出爐 黨內立委這樣看

彰化工廠堆糞便羽毛飄惡臭 開罰13次業者終於清運

彰化立委登記 民進黨一、二選區「秀秀連線」 醫界力挺

黃秀芳芬園後援會細數政績 駁斥外傳她不見人影謠言

相關新聞

南投縣仍未完成社會住宅興建 竹山鎮社會住宅選址確定

南投縣是全國唯二未完成社會住宅興建的地區，內政部次長花敬群今天前來竹山了解規劃進度，透露選址地點就在竹山分局後方，盼能盡...

彰化立委登記第3天 清潔隊員、作家登記參選

彰化立委選舉登記第3天，出現兩名政治素人登記參選，包括第一選區以無黨籍參選的蘇群傑，以及第四選區以台灣雙語無法黨登記參選...

卡台中？綠批盧秀燕噴選戰口水 市府：雞同鴨講兩回事

台中市明年重大預算52項，副市長黃國榮今率團隊向市議會民進黨黨團說明，民進黨團指出，市長盧秀燕曾批評中央補助台中「一毛都...

代言南投部落時尚 許淑華原民風美女造型超亮眼

原住民傳統服飾展現潮流時尚風情，南投縣原住民族文化嘉年華25日將在南投縣立體育場登場；為發揚原民編織技藝並舉辦「彩虹織女...

1天1夜跑不完 福爾摩沙古道越野賽25日南投開跑

2023 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽25日於南投埔里開跑，今年吸引42國約1500名好手挑戰，其中...

彰化3天4場「送肉粽」 葬儀業者否認「為賺錢助長風氣」

「送肉粽」是針對上吊尋短者的送煞科儀，但這原本是彰化鹿港沿海數百年來的習俗，近幾年來，卻從沿海到內陸、山區，甚至北到桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。