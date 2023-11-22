彰化立委登記第3天 清潔隊員、作家登記參選

彰化立委選舉登記第3天，出現兩名政治素人登記參選，包括第一選區以無黨籍參選的蘇群傑，以及第四選區以台灣雙語無法黨登記參選的鄭錫懋，兩人都是43歲和大學畢業，彰化縣選委會指出，經資格審查後才能確認是否能正式參選。

蘇群傑今親自前往選委會登記，據了解，他在第一選區的清潔隊工作，是清潔隊員，今在現場還詢問選務人員若參選是否需請假，縣選委會回覆，若是在公務行政機關必須請假。

鄭錫懋則有英文專長，還曾出版英文相關學習書籍，今天以台灣雙語無法黨登記參選，據了解，推動英語教改的台灣雙語無法黨全國預計提名10人參選立委，搶攻政黨票，在彰化推薦鄭錫懋參選。

彰化縣選委會統計目前共有7人登記參選，除了蘇群傑、鄭錫懋，還包括民進黨提名四個選區的參選人陳秀寳、黃秀芳、吳音寧與陳素月都登記完成，以及第一天就搶頭香的第三選區的素人洪建興。