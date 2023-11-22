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BALLBOSS系列插畫展中市登場 展覽延伸到觀眾家

中央社／ 台中22日電

身兼劇場導演的跨界插畫家BALLBOSS，正在中友創意平台展出「開窗計畫」系列作品到12月18日，也將展覽行動延伸到參觀者家中，有機會讓插畫家到家中畫一下。

中友創意平台今天宣布，這次邀請BALLBOSS展出系列插畫展，插畫內容都是他在「開窗計畫」中探訪的真實人物，以栩栩如生的筆觸留下深具生活感的插畫作品。系列作品曾於2019年入選義大利波隆納插畫展，是國內少數入選波隆納插畫展的珍貴畫作。

屬於生活、文創、工藝開放空間的中友創意平台，設立已逾11年，BALLBOSS這次除展出9幅大型插畫，也將於11月25日下午在誠品書店中友店舉辦「可以去你家畫一下嗎？超real的插畫創作分享」座談會，分別解說作品幕後、畫面之外的實地踏查與意外驚喜。

這次插畫主題「可以去你家畫一下嗎？」也將展覽行動延伸到參觀者家中，中友百貨企劃處經理簡聰政表示，透過中友創意平台的媒介，歡迎有興趣參與創作的顧客依循活動指令，至13樓贈獎中心領取藝術家繪製窗框小卡，畫上家中一隅，寫下一段自家空間的小簡介和自我介紹，貼在展場內的黑色大房子上，就有機會讓BALLBOSS到家中畫一下。

畫作 插畫家

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