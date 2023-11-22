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彰化工廠堆糞便羽毛飄惡臭 開罰13次業者終於清運

中央社／ 彰化22日電

彰化縣芳苑鄉1間生物科技工廠因堆置糞便羽毛傳出惡臭遭民眾抗議，彰化縣環保局裁罰13次罰款13萬多元，終於讓業者開始打包清運，預計2週內清運完畢，清理費約需548萬元。

彰化芳苑鄉頂廍村等5村約200名村民日前到位在頂廍村的生物科技工廠舉布條抗議；村民指出，廠內堆置大量羽毛及糞便傳出惡臭，嚴重影響村民生活以及附近國小學童上課。

彰化縣環保局今天發布新聞指出，業者曾在今年4月遭裁處，但所堆置廢棄物仍拒不清理，環保局7月起又裁罰12次，罰款總計為新台幣13萬8000元，移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

環保局表示，在縣府、環保局及鄉公所等單位努力下，業者7日開始清運工廠內堆置的糞便羽毛，運出約60包廢棄物，預計2週內可完成清運，清理費用約需548萬多元，將由業者負擔。

環保局指出，工廠使用的土地，土地用途不符已由彰縣府農業處撤銷農業使用，環保局也將持續督導業者至清運完成為止。

廢棄物 小學

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