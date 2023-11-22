代言南投部落時尚 許淑華原民風美女造型超亮眼

原住民傳統服飾展現潮流時尚風情，南投縣原住民族文化嘉年華25日將在南投縣立體育場登場；為發揚原民編織技藝並舉辦「彩虹織女．原時尚設計競賽」，縣長許淑華穿上「原時尚」創新禮服，讓所有人眼睛一亮，並希望創作專屬的「南投織紋」，讓全世界都認識極富代表性在地文化圖騰。

南投原時尚彩虹織女研習班，在原住民時裝設師沙布喇·安德烈及禮服設計師吳美冠指導下，設計五套原創「彩虹織女」服飾，由學員走秀展示，原住民時尚流行風巧妙結合原住民傳統特色和服裝時尚，讓人經驗。

許淑華也穿上吳美冠設計的原時尚禮服代言，高䠷身材和剪裁合身又具濃濃原民風的禮服，讓大家對原住民時尚有了最直觀的感受。

許淑華說，25日上午9點開幕的南投縣原住民族文化嘉年華，從部落移師縣立體育場擴大舉辦，就是要擴大都市原住民族群的參與，吸引各族群不同年齡層的民眾參加，也期待藉由產業與文化、觀光的精彩活動，呈現南投縣原住民族產業提升價值創新的新原力。

明年1月還將在樹德半山夢工廠舉辦「彩虹織女．時尚創新」設計競賽，是南投縣原民局提升部落原住民設計基礎，深化傳承並邁向時尚，並透過時尚藝術的展現，將原民美學結合時尚，讓原住民文化更豐富，為部落開創更多經濟產值。