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1天1夜跑不完 福爾摩沙古道越野賽25日南投開跑
2023 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽25日於南投埔里開跑，今年吸引42國約1500名好手挑戰，其中難度最高的「戰士路徑」一天一夜跑不完，須在30小時內完成全長104公里、總爬升高度達5850公尺的山林賽道，賽事精采可期。
福爾摩沙古道是連結泰雅、賽德克及布農族的古道，橫跨埔里、仁愛、魚池等地，早年沿途荒煙蔓草，捷克籍Peter Novotny和泰雅女孩羅勃．依婉夫妻倆整理發現景致幽美，且海拔起伏落差從600至1800公尺，很有挑戰性因此規畫越野賽。
福爾摩沙古道越野賽2016年在埔里首度辦理，賽事全程都在山徑林道及稜線進行，更因「戰士路徑」全長104公里，總爬升高度5850公尺，選手得在30小時內完賽，一天一夜跑不完，完賽難度相當高，每年都吸引各國好手來台挑戰。
主辦單位「跑山獸」指出，該賽事因極具挑戰性獲國際UTMB/UTMF認證，並在2020年及2024年成為美國西部 Western States 100 英里認證活動；而今年將於24至26日登場，有42國約1500人報名，活動首日報到，25日清晨4時開跑，
而該越野賽程分為5個距離組別，除了「戰士」，還有「景區」10公里爬升400公尺、「女神」18公里爬升770公尺、「森林」40公里爬升2200公尺及「村莊」75公里爬升4100公尺等4路徑，各路線風景別具，並連結原住民族群文化風情。
跑山獸表示，各組別賽程長度及總爬升高度都是經過跑者實測計算，而今年賽事將在緣溪行森林營地展開，並結合賽德克文化精髓「祖靈之眼」，象徵祖靈會佑護在山林裡自由熱情奔跑的跑者，希望國內外選手都能體驗台灣山林及文化之美。
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