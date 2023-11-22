快訊

總統大選最新民調／侯柯配、柯侯配皆贏賴蕭配

3份民調遭排除？柯志恩怒批「誰讓擱置」 學者：完全不存在讓6%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1天1夜跑不完 福爾摩沙古道越野賽25日南投開跑

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽25日將於南投埔里開跑，今年吸引42國約1500名好手挑戰。圖／跑山獸提供
Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽25日將於南投埔里開跑，今年吸引42國約1500名好手挑戰。圖／跑山獸提供

2023 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽25日於南投埔里開跑，今年吸引42國約1500名好手挑戰，其中難度最高的「戰士路徑」一天一夜跑不完，須在30小時內完成全長104公里、總爬升高度達5850公尺的山林賽道，賽事精采可期。

福爾摩沙古道是連結泰雅、賽德克及布農族的古道，橫跨埔里、仁愛、魚池等地，早年沿途荒煙蔓草，捷克籍Peter Novotny和泰雅女孩羅勃．依婉夫妻倆整理發現景致幽美，且海拔起伏落差從600至1800公尺，很有挑戰性因此規畫越野賽。

福爾摩沙古道越野賽2016年在埔里首度辦理，賽事全程都在山徑林道及稜線進行，更因「戰士路徑」全長104公里，總爬升高度5850公尺，選手得在30小時內完賽，一天一夜跑不完，完賽難度相當高，每年都吸引各國好手來台挑戰。

主辦單位「跑山獸」指出，該賽事因極具挑戰性獲國際UTMB/UTMF認證，並在2020年及2024年成為美國西部 Western States 100 英里認證活動；而今年將於24至26日登場，有42國約1500人報名，活動首日報到，25日清晨4時開跑，

而該越野賽程分為5個距離組別，除了「戰士」，還有「景區」10公里爬升400公尺、「女神」18公里爬升770公尺、「森林」40公里爬升2200公尺及「村莊」75公里爬升4100公尺等4路徑，各路線風景別具，並連結原住民族群文化風情。

跑山獸表示，各組別賽程長度及總爬升高度都是經過跑者實測計算，而今年賽事將在緣溪行森林營地展開，並結合賽德克文化精髓「祖靈之眼」，象徵祖靈會佑護在山林裡自由熱情奔跑的跑者，希望國內外選手都能體驗台灣山林及文化之美。

福爾摩沙古道國際越野賽橫跨南投埔里、仁愛、魚池等地，全程都在山徑林道及稜線進行，極具挑戰性。圖／跑山獸提供
福爾摩沙古道國際越野賽橫跨南投埔里、仁愛、魚池等地，全程都在山徑林道及稜線進行，極具挑戰性。圖／跑山獸提供
福爾摩沙古道國際越野賽橫跨南投埔里、仁愛、魚池等地，全程都在山徑林道及稜線進行，極具挑戰性。圖／跑山獸提供
福爾摩沙古道國際越野賽橫跨南投埔里、仁愛、魚池等地，全程都在山徑林道及稜線進行，極具挑戰性。圖／跑山獸提供
Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽25日將於南投埔里開跑，今年吸引42國約1500名好手挑戰。圖／跑山獸提供
Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽25日將於南投埔里開跑，今年吸引42國約1500名好手挑戰。圖／跑山獸提供
福爾摩沙古道國際越野賽橫跨南投埔里、仁愛、魚池等地，全程都在山徑林道及稜線進行，極具挑戰性。圖／跑山獸提供
福爾摩沙古道國際越野賽橫跨南投埔里、仁愛、魚池等地，全程都在山徑林道及稜線進行，極具挑戰性。圖／跑山獸提供
福爾摩沙古道國際越野賽橫跨南投埔里、仁愛、魚池等地，全程都在山徑林道及稜線進行，極具挑戰性。圖／跑山獸提供
福爾摩沙古道國際越野賽橫跨南投埔里、仁愛、魚池等地，全程都在山徑林道及稜線進行，極具挑戰性。圖／跑山獸提供

越野 埔里 實測

延伸閱讀

不忍老人追清潔車 南投爭取擴大定時定點收運垃圾

影／南投埔里周末免費拔蘿蔔地點公布 公所苦求1事

南投水里首辦大型聖誕跨年活動 煙火比照日月潭

影／南投立委登記 許文忠批藍綠爭吵不顧民生需求

相關新聞

卡台中？綠批盧秀燕噴選戰口水 市府：雞同鴨講兩回事

台中市明年重大預算52項，副市長黃國榮今率團隊向市議會民進黨黨團說明，民進黨團指出，市長盧秀燕曾批評中央補助台中「一毛都...

代言南投部落時尚 許淑華原民風美女造型超亮眼

原住民傳統服飾展現潮流時尚風情，南投縣原住民族文化嘉年華25日將在南投縣立體育場登場；為發揚原民編織技藝並舉辦「彩虹織女...

1天1夜跑不完 福爾摩沙古道越野賽25日南投開跑

2023 Formosa Trail福爾摩沙古道國際越野賽25日於南投埔里開跑，今年吸引42國約1500名好手挑戰，其中...

彰化3天4場「送肉粽」 葬儀業者否認「為賺錢助長風氣」

「送肉粽」是針對上吊尋短者的送煞科儀，但這原本是彰化鹿港沿海數百年來的習俗，近幾年來，卻從沿海到內陸、山區，甚至北到桃園...

不忍老人追清潔車 南投爭取擴大定時定點收運垃圾

南投縣清潔車採沿街收垃圾，民眾上下班時間難以配合，還有老人常追著清潔車跑不方便又容易受傷。南投市、草屯鎮等部分鄉鎮今年試...

農業大縣面臨低利潤、人力困境 彰化縣府率團赴荷蘭取經

彰化是溫室設施重要蔬果產區，田尾及永靖也是全國的花卉苗木之鄉，但極端氣候變遷對農業生產影響，彰化縣府組團赴荷蘭的番茄溫室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。