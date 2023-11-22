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不忍老人追清潔車 南投爭取擴大定時定點收運垃圾

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
為便利南投市民丟垃圾，除了市公所、清潔隊等6處地點，開放早上時段定點收垃圾。圖／南投市公所提供
為便利南投市民丟垃圾，除了市公所、清潔隊等6處地點，開放早上時段定點收垃圾。圖／南投市公所提供

南投縣清潔車採沿街收垃圾，民眾上下班時間難以配合，還有老人常追著清潔車跑不方便又容易受傷。南投市、草屯鎮等部分鄉鎮今年試辦定點定時收運垃圾，反映良好。環保局長表示，部分地區難以配合清潔車收運垃圾，將在不造成垃圾堆積情況下，研議擴大辦理。

倒垃圾是民眾相當困擾問題，南投市公所為讓民眾倒垃圾更方便，今年1月試辦定點垃圾收運，第一個試辦地點在南投市公所，收運時間為上午7點半到8點，因市民反映良好，後續又增加5各收運點。

南投市定點收運垃圾，也讓其他鄉鎮民眾羨慕，包括草屯、埔里也提供定點收運垃圾。南投縣議員黃春麟認為，垃圾不落地是政府政策，但南投縣人口高齡化，很多老人家聽到清潔車音樂，等追出路口時垃圾車已經遠離，上班族也很難配合清潔車收運時間，得拜託親友幫忙。縣府應該調整垃圾收運措施，試辦定點定時收運。

南投縣環保局長李易書說，政府2005年實施垃圾強制分類後，就停止定時定點收運垃圾，但部分鄉鎮方便民眾丟垃圾，南投、草屯、埔里、集集、中寮、仁愛都有彈性定點收垃圾，環保局也同意偏僻山區或路線狹窄路段，設置固定垃圾桶讓民眾集中丟垃圾，但這種方式容易造成垃圾量增加，是否擴大還要研議。

李易書說，民眾難以配合清潔車時間、年長者丟垃圾不方便等問題確實收到許多人反映，定時定點收垃圾雖可改善這個問題，並減少人力、增加便利，也不用擔心民眾或清潔隊員摔傷，但垃圾量會明顯增加，且難以要求民眾強制垃圾分類。

環保局會統計出哪些點或路線，真的無法配合清潔車收運，討論恢復是否定點收運，並與各鄉鎮市公所討論是否有辦理意願後，環境部明年有規畫「定時、定點試辦補助計畫」，鼓勵鄉鎮公所提出，並向環境部爭取經費擴大實施。

南投 環保局長 埔里 垃圾車

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