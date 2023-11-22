生技製程飄屍臭味遭抗議 普盛兩周清完彰化廠廢棄物

台中市普盛生物科技公司在彰化縣芳苑鄉芳崎段違法貯存廢棄物，屢遭附近民眾抗議，指回收家禽羽毛再利用的過程飄傳屍臭味，彰化縣環保局指出，除聯繫相關單位成功阻斷該公司收受廢棄物再利用的源頭外，業者並已清理打包，預定兩周內完成清運。

普盛生物科技在芳苑鄉貯存廢棄物，除影響鄰近五村的生活品質，上課的學童也受不了，芳苑鄉200多名鄉民上月31日到普盛生物科技琦玉廠門前抗議，要求縣府農業處及環保局處理。

彰化縣環保局表示，經函請農業部針對普盛公司肥料登記證進行審視，另環境部環境管理署中部管理中心也稽查普盛台中工廠，發現該廠違反空氣汙染防制法、廢棄物清理法等相關規定，台中市環境保護局也停止該廠的再利用許可，已依規定裁處，成功阻斷普盛生物科技收受廢棄物再利用的源頭。

環保局表示，針對棄置於芳崎段的廢棄物，在環保局多次裁處及涉刑罰部分函送地檢署偵辦外，並通知彰化縣政府相關單位聯合會勘，查出該廠土地使用用途不符，已由農業處撤銷其農業容許使用、地政處就其違反區域計畫法部分分別裁處。

環保局表示，普盛科技積欠10多萬元罰款拒繳，環保局已移送行政執行署執行，環保局並多次令清除貯存的廢棄物，但業者仍不辦理，環保署祭出代為執行手段，並在完成清除後，再向業者收取300多萬元代執行經費，業者衡量之下，即從本月7日開始自行打包清運，到15日共清運約60包，預計2周內會清運完成。