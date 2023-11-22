南投第1家！大創百貨進駐草屯

南投草屯中正路麥當勞今年5月熄燈後，當地民眾好奇位在鬧區的舊址，會以何種型態重生？近期揭曉日系大創百貨將進駐，這是南投縣內第1家日系商場，最快今年底開幕；勞動署中彰投分署27日在草屯公所，協助辦徵才活動。

麥當勞草屯中正店在地經營25年，與開業31年台中逢甲店、32年一中尊賢店，堪稱「中部元老級麥當勞」，這3家分店今年5月先後關門，引發熱議。草屯店雖熄燈，但規畫遷址，地方關注新店動向，更好奇舊址換誰進駐。

其中，草屯麥當勞新店將遷址至外環道中興路上，腹地大將設有「得來速」，12月底前可望開幕，民眾引頸翹望；位於中正路鬧區的麥當勞舊址，也確定由大創百貨進駐，目前正加緊趕工裝潢及徵才。

大創百貨是源自日本的零售連鎖百貨，販售商品多元，從食品、飲料到日常生活居家用品，主打商品均一價，在六都均有展店，中部地區台中、彰化、南投、苗栗、雲林都有，僅剩南投未設據點，草屯店將是南投第1家。

臉書地方社團近期熱烈討論大創進駐，原麥當勞舊址頻繁有小貨車、工人出入；勞動署中彰投分署將協助企業徵才，27日上午9時至11時30分，在草屯鎮公所就業服務台辦理徵才活動。

勞動署中彰投分署表示，草屯大創百貨預計在今年底至明年元月初開幕，因應展店需儲備幹部、門市正職及早中班計時等人員，因此協助招募人才，想要轉換跑道、返鄉工作或對百貨零售業有興趣者，可把握機會到場應徵面試。