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台中豐原運動中心 明年9月完工
立委江啟臣昨會勘「豐富專案」園區，一期基地內的豐原國民暨兒童運動中心預計明年9月完工，亞大附設醫院與托育、長照機構，預計2025年動工。當地里長爭取，二期盼帶動人文教育、興建圖書館。江啟臣說，將爭取科大與地方產學合作，讓山城有高等教育機構。
江啟臣與地方民代昨會勘豐富園區，豐原國兒運地上4層、地下3層，目前施工進度超過4成，預計後年中旬啟用。江啟臣說，中市已有6座營運中的國運中心，豐原館的特色可供兒童使用，需符合親子使用安全。
豐富園區位於豐原區中正路與豐原大道口，此處為前往國一豐原交流道必經之路。社皮里長涂力旋說，未來國兒運與亞大醫院上下班車潮，使交通更壅塞，呼籲及早規畫紓解交通與噪音。江啟臣說，交通部已核准國一后里到大雅段拓寬，可改善塞車。
地方表示，未來二期除產業進駐，爭取圖書館與綠地設施。江啟臣說，二期仍在規畫，未來可引入亞洲大學、勤益科大產學合作，以多元方式讓高等教育進駐到豐原。
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