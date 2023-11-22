台中心評人員過勞 735人寫6千報告

台中市有1.4萬多名身心障礙特教學生，每隔2年得進行心理衡鑑評估，全市1558名特教教師中，只有735名初階心評人員，人力嚴重不足。

議員批評，以上學年度為例，上萬人需評估，超過6千人得寫報告，心評人員還得肩負教學工作，已經嚴重過勞，要求讓心評人員專職化。

中市教育局表示，11、12月將增辦初階心評人員研習，結訓後可增加200人。

身心障礙特教學生資格每2年得重新鑑定，通常由特教老師兼任特殊生鑑定的心理評量工作，但得具備初階心評人員資格，平時得負擔教學工作，需要時得進行心評，教師工作量爆表，降低教學品質，影響特教生受教權益。

陳姓特教老師表示，寫心評報告可以請半天公假，但得找代理教師，對特教生而言，較難適應陌生人，結果還是得額外加班；心評工作複雜，第一線應簡化為上傳測驗結果就好，將學生障礙初判交給鑑輔會定奪，另外特教課程計畫和表格等，都需要再簡化。

民進黨議員張芬郁說，取得初階心評資格的老師才能作心理評量，但心評人力嚴重不足，以上學年為例，全是有上萬人待評鑑，其中6千多人得寫報告，每名初階心評人員得負擔9份，每份報告得花30個小時，再加上平時教學工作，根本不勝負荷。

張芬郁說，有學校還傳出讓未具資格的教師進行心評，再由有資格的老師掛名，因為人力不足，衍生出不合法的現象，應該禁止，更要盡速擴充心評人力，將心評人員專職化，減輕特教師的負擔。

台中市教育局表示，經評估，台中市初階心評人員需求量為800人，目前全市有735人，今年11至12月將增辦初階心評人員研習，預計通過220人，初階心評人員將達955人，可滿足目前案量。

教育局強調，將配合特殊教育法等法規修訂，研議在特殊教育資源中心，增置局部心評工作專職化人力，以減輕特教老師的負荷。