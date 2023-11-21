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彰化送肉粽隊伍傳明晚上國道至台中 中市府：沒申請不得進入
外傳彰化送肉粽隊伍明晚在彰化和美安排送煞儀式後，隊伍會走國道到台中海線，引起台中海線民眾議論和反彈，台中市海岸資源漁業發展所今天發文給海巡署和警方，表明到今天為止，未接獲申請核准，送肉粽隊伍不得進入台中市漁港內辦理。
台中市議員楊啟邦今天也在臉書說明，最近甲安埔民眾關心由彰化縣來的民俗活動，他一直接獲民眾陳情，近日也透過市府單位及自己聯繫和美鎮長、月眉里蔡里長與承辦禮儀公司協調。
楊啓邦表示，他今天也與大甲警分局及農業局海資所商討方式；他感謝禮儀社與家屬協調，此民俗方式不會入境台中市（大甲區、大安區）。
台中市海岸資源漁業發展所今天發文海巡署和大甲警分局表示，網傳彰化喪家辦理民俗活動，路線會到台中市漁港為終點，依規定在漁港內辦理民俗宗教活動需向主管機關申請，經主管機關同意始可為之，但至今天為止，未收到申請案，且這項宗教活動和漁業作業無關，未經申請核准，不得進入台中市漁港內辦理，請海巡和警察單位配合加強管制。
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