彰化送肉粽隊伍傳明晚上國道至台中 中市府：沒申請不得進入

外傳彰化送肉粽隊伍明晚在彰化和美安排送煞儀式後，隊伍會走國道到台中海線，引起台中海線民眾議論和反彈，台中市海岸資源漁業發展所今天發文給海巡署和警方，表明到今天為止，未接獲申請核准，送肉粽隊伍不得進入台中市漁港內辦理。

台中市議員楊啟邦今天也在臉書說明，最近甲安埔民眾關心由彰化縣來的民俗活動，他一直接獲民眾陳情，近日也透過市府單位及自己聯繫和美鎮長、月眉里蔡里長與承辦禮儀公司協調。

楊啓邦表示，他今天也與大甲警分局及農業局海資所商討方式；他感謝禮儀社與家屬協調，此民俗方式不會入境台中市（大甲區、大安區）。