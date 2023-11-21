彰化立委參選人成立抓鬼大隊 提供百萬檢舉賄選獎金

總統、立委投票倒數53天，國民黨彰化第二選區立委參選人楊曜聰天宣布成立反賄選抓鬼大隊，希望以退警們在職時的專長與經驗協助反賄，楊曜聰總部將提供百萬檢舉獎金，鼓勵民眾勇於檢舉賄選。

退警協會理事長臧淑芬今天帶領15名幹部前往楊曜聰競選總部，臧淑芬指出，以往選舉期間都是賄聲賄影，而彰化縣的警調單位歷年在選舉中的查賄績效深受各界肯定，希望經由退警們的協助，能有效遏止不良選風。

環海法律事務所所長廖國竣律師表示，「買票者」依選罷法第99條，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科罰金一百萬元以上一千萬元以下；「賣票者」則依刑法第143條，處三年以下有期徒刑，得併科罰金30萬元以下，希望民眾不要以身試法。

楊曜聰總部提供一百萬元檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉不法，楊曜聰表示，只要民眾提供賄選情事，案件經法院判決確定就發給檢舉獎金，一案一百萬元、兩案各五十萬元；服務處也會提供法律見解作為選民後盾，鼓勵民眾發揮道德勇氣，勇於檢舉、提供情資。