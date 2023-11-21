賴清德赴台中陪立委參選人登記 喊總統大選得票數突破90萬票

民進黨總統參選人賴清德及副手搭擋駐美代表蕭美琴今到中選會，完成參選登記。賴清德登記完接著趕赴台中，率領民進黨台中市8位立委參選人聯合登記，展現大台中團結氣勢。

民進黨台中市立委參選人今天聯合登記，賴清德到台中站台，逐一為參選人掛上彩帶，8名參選人合力拼起台中地圖，拿棒球揮棒，現場高喊「8席全上、台灣紅不讓」，象徵8人聯手出擊，讓台中全壘打。

賴清德表示，他今早跟「戰貓」蕭美琴已完成中華民國總統與副總統登記參選，未來將穩健帶領台灣，在民主道路上壯大前進。登記完第一個行程，來到台中參加立委參選人聯合登記，他懇請鄉親鼎力支持民進黨推出的8席立委參選人，他們8人合力拼起大台中地圖，展現深耕基層，跟人民站在一起的必勝決心，「台中8席立委全上，台中更棒」。

賴清德說，民進黨已公布不分區立委名單，秉持跨黨派、跨世代、跨領域精神提名優秀候選人，希望結合台灣社會優秀人才，凝聚更大民主力量，共同承擔台灣重責大任，希望大家鼎力支持民進黨，政黨票投民進黨。

賴清德提到，台中是中台灣的火車頭，在中央政府協助下，台商回流進台中是進行式，未來他將結合國會8名立委力量，不僅建設大台中，也投資中台灣，讓台中成為宜居城市，撐起中台灣產業的布局，讓中台灣產業與其他地區產業合作，達到共同目標，讓台灣企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，台灣經濟成為日不落國。

賴清德高喊，台中市民總統、副總統要全力支持賴清德與蕭美琴，得票數突破90萬票，讓不分區得票數得到第一名，民進黨國會過半，讓往前的力量持續狀大。