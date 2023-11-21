快訊

雙黃領銜！民眾黨不分區名單出爐 韓國瑜前國政顧問跌出安全名單

GD毒品檢測結果三度陰性！警方被網罵爆 遭質疑「隱匿不公開」

要停火了？哈瑪斯領袖：將和以色列達成休戰協議 細節待宣布

丹大野生動物保護區劃設達共識 可望進行人車總量管制

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
為避免丹大聯外道路前往七彩湖的人車潮再次破壞山林，未來將劃設丹大野生動物保護區的共管，進行人車總量管制。圖／讀者提供
為避免丹大聯外道路前往七彩湖的人車潮再次破壞山林，未來將劃設丹大野生動物保護區的共管，進行人車總量管制。圖／讀者提供

信義鄉未來是否劃設丹大野生動物保護區，林業保育署南投分署表示，上周已透過「南投縣信義鄉濁水溪線」原住民族地區資源共管會討論，已取得部落的共識，決議將進行保育計畫修正，完成名稱、劃設、範圍、分區規劃與保護利用等管制事項，再於部落會議中進行諮商同意。

林業保育署指出，丹大野生動物保護區的名稱、劃設、範圍、分區規劃與保護利用管制事項，都會尊重部落族人的想法，為共同保存自然生態與人文史蹟地，利用適度的管理來約束遊客，達到生態保育及永續利用、維護原住民族權益並落實共管，創造山林、部落與政府治理的三贏局面。

南投分署表示，已於11月16日透過「南投縣信義鄉濁水溪線」原住民族地區資源共管會，取得部落對於丹大地區野生動物保護區之名稱、劃設、範圍、分區規劃與保護利用管制事項等的初步共識。

信義鄉長全志堅表示，丹大地區面積廣闊，植被資源豐富，區內包括天然林，草生地，森林與溪流等多種棲地類型，且位處深山地區，無形中提供野生動物良好的棲息環境，開放山林後，區域內的遊憩壓力大為提高，許多民眾進入丹大林道路況不佳，時常造成管理上的困難，目前將針對七彩湖周邊籌備劃設野生動物保護區，以便管理這些人為干擾，待獲得當地原住民共識同意後，就能正式公告成立。

全志堅並強調，為避免丹大聯外道路前往七彩湖的人車潮再次造成破壞山林亂象，未來丹大野生動物保護區的劃設，將透過共管機制持續與部落族人溝通討論，並會將野生動物保護區的計畫提送個關係部落，並於部落會議中諮商同意後，朝與部落共同經營管理，信義鄉樂見丹大野生動物保護區劃設，但在生態環境和促進發展的同時，應確保原住民族的參與和利益得到充分考慮。

為避免丹大聯外道路前往七彩湖的人車潮再次破壞山林，未來將劃設丹大野生動物保護區的共管，進行人車總量管制。圖／讀者提供
為避免丹大聯外道路前往七彩湖的人車潮再次破壞山林，未來將劃設丹大野生動物保護區的共管，進行人車總量管制。圖／讀者提供
為避免丹大聯外道路前往七彩湖的人車潮再次破壞山林，未來將劃設丹大野生動物保護區的共管，進行人車總量管制。圖／讀者提供
為避免丹大聯外道路前往七彩湖的人車潮再次破壞山林，未來將劃設丹大野生動物保護區的共管，進行人車總量管制。圖／讀者提供

野生動物保護區 原住民 南投

延伸閱讀

苗栗縣道140線區間測速僅700多公尺太嚴苛？ 鍾東錦交辦研議

陸氣象台連發暴雪、寒潮預警 部分地區恐降至-30°C

梧棲大排發現一隻綠鬣蜥 保育單位：單一隻偶發事件勿擔心

襪子包裹30隻星龜藏行李箱來台 泰籍移工下場曝

相關新聞

丹大野生動物保護區劃設達共識 可望進行人車總量管制

信義鄉未來是否劃設丹大野生動物保護區，林業保育署南投分署表示，上周已透過「南投縣信義鄉濁水溪線」原住民族地區資源共管會討...

靠刺青揪出肇逃 台中交警獲「金安獎」肯定

交通部對於治安有功警員，辦理「金安獎」表揚，今年台中市警局有2名交警獲獎，其中第一警分局警員周清貴從警16年，對於肇事逃...

影／豐原國兒運中心明年9月完工 豐富專案二期盼注入高等教育

山城居民引頸期盼的豐富專案，今立法委員江啟臣舉辦會勘，豐富專案一期包含豐原國民暨兒童運動中心預計明年9月完工、亞洲大學附...

員林第二公墓將設生命禮儀廳 1億7千萬市代會表決過關

彰化縣員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，員林市代會昨已表決通過，員林市長游振雄說...

南投小布農重返良久社祖居地 久美國小50人尋根舊部落

南投縣仁愛鄉卓社林道深處的良久社遺址，是布農族卓社群的祖居地，6位林業署南投分署埔里工作站的森林護管員，同為布農族卓社群...

南投第1家！大創百貨接手麥當勞舊址進駐草屯 徵才中

南投草屯中正路麥當勞今年5月底熄燈後，民眾關注其遷址動向，更好奇位在鬧區的舊址會以何種型態重生，近期揭曉由大創百貨接手進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。