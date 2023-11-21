丹大野生動物保護區劃設達共識 可望進行人車總量管制

信義鄉未來是否劃設丹大野生動物保護區，林業保育署南投分署表示，上周已透過「南投縣信義鄉濁水溪線」原住民族地區資源共管會討論，已取得部落的共識，決議將進行保育計畫修正，完成名稱、劃設、範圍、分區規劃與保護利用等管制事項，再於部落會議中進行諮商同意。

林業保育署指出，丹大野生動物保護區的名稱、劃設、範圍、分區規劃與保護利用管制事項，都會尊重部落族人的想法，為共同保存自然生態與人文史蹟地，利用適度的管理來約束遊客，達到生態保育及永續利用、維護原住民族權益並落實共管，創造山林、部落與政府治理的三贏局面。

南投分署表示，已於11月16日透過「南投縣信義鄉濁水溪線」原住民族地區資源共管會，取得部落對於丹大地區野生動物保護區之名稱、劃設、範圍、分區規劃與保護利用管制事項等的初步共識。

信義鄉長全志堅表示，丹大地區面積廣闊，植被資源豐富，區內包括天然林，草生地，森林與溪流等多種棲地類型，且位處深山地區，無形中提供野生動物良好的棲息環境，開放山林後，區域內的遊憩壓力大為提高，許多民眾進入丹大林道路況不佳，時常造成管理上的困難，目前將針對七彩湖周邊籌備劃設野生動物保護區，以便管理這些人為干擾，待獲得當地原住民共識同意後，就能正式公告成立。