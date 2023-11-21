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影／豐原國兒運中心明年9月完工 豐富專案二期盼注入高等教育

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐原國民暨兒童運動中心為地上4層、地下3層建物，目前施工進度超過四成，預計明年9月完工、後年中旬啟用。記者林佩均／攝影
豐原國民暨兒童運動中心為地上4層、地下3層建物，目前施工進度超過四成，預計明年9月完工、後年中旬啟用。記者林佩均／攝影

山城居民引頸期盼的豐富專案，今立法委員江啟臣舉辦會勘，豐富專案一期包含豐原國民暨兒童運動中心預計明年9月完工、亞洲大學附設醫院與托育、長照機構，預計2025年動工；里長提出，豐富專案二期盼投入人文教育，興建圖書館，對此，江啟臣說，可結合科大與地方產學合作模式，將高等教育帶入山城。

今天上午，江啟臣、市議員張瀞分、邱愛珊與多位里長、市府局處代表到豐富專案一、二期會勘。

市府運動局表示，豐原國民暨兒童運動中心為地上4層、地下3層建物，目前施工進度超過四成，預計明年9月完工、後年中旬啟用。

亞洲大學附設醫院、托育與長照大樓，預計投資55億元、創造2000個工作機會，現醫院與長照籌設許可衛福部審核中，預計2025年4月開工、2028年營運。

張瀞分提醒落實電線下地、汙水處理；邱愛珊說，山城有游泳池磁磚使用銳角，讓人受傷，未來豐原國兒運的各項設備，須注意細節。

江啟臣強調，市府已有6座營運中的國民運動中心，應記取各館缺失，尤其豐原館的特色為兒童，相關設施需符合親子使用安全。

豐富專案位於豐原區中正路與豐原大道口，是前往國一豐原交流道必經之路，在地社皮里長涂力旋說，未來國兒運與亞大醫院上下班車潮，讓原本壅塞道路更吃緊，呼籲相關單位及早規劃交通紓解與噪音防範。

江啟臣指出，交通部已核准國道一號后里到大雅段道路拓寬，有望紓解國道壅塞情況，另，豐原國兒運規畫汽、機車停車格377席、亞大附設醫院規劃688席汽車車位，盼解決停車問題。

豐原區中山路將豐富專案一、二期劃分為二，市府都發局表示，二期為4.13公頃，可進行小型加工生產，導入運動科學、運動用品等研發，目前辦理細部計畫審議。

地方里長認為，二期除了產業進駐，也可考量建置圖書館或規劃綠地。江啟臣提出，二期有5至7年時間規劃，未來可引薦亞洲大學醫療結合、勤益科大產學合作，建置教學大樓或圖書館等，以多元方式讓高等教育進駐豐原，提升產業競爭力；不排除一、二期建構人行空橋，環狀串聯提供市民散步、綠意空間。

立法委員江啟臣今舉辦會勘，緊盯豐富專案一期包含豐原國民暨兒童運動中心、亞洲大學附設醫院與托育、長照機構等進度，並建議豐富專案二期可注入高等教育等合作。記者林佩均／攝影
立法委員江啟臣今舉辦會勘，緊盯豐富專案一期包含豐原國民暨兒童運動中心、亞洲大學附設醫院與托育、長照機構等進度，並建議豐富專案二期可注入高等教育等合作。記者林佩均／攝影
豐原國民暨兒童運動中心為地上4層、地下3層建物，目前施工進度超過四成，預計明年9月完工、後年中旬啟用。記者林佩均／攝影
豐原國民暨兒童運動中心為地上4層、地下3層建物，目前施工進度超過四成，預計明年9月完工、後年中旬啟用。記者林佩均／攝影
位於豐原區中正路與豐原大道口的豐富專案，如火如荼施工中。記者林佩均／攝影
位於豐原區中正路與豐原大道口的豐富專案，如火如荼施工中。記者林佩均／攝影
亞洲大學附設醫院、托育與長照大樓將進駐豐原專案一期，預計投資55億元、創造2000個工作機會。記者林佩均／攝影
亞洲大學附設醫院、托育與長照大樓將進駐豐原專案一期，預計投資55億元、創造2000個工作機會。記者林佩均／攝影

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