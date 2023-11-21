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員林第二公墓將設生命禮儀廳 1億7千萬市代會表決過關

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，員林市代會昨天已通過。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，員林市代會昨天已通過。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，員林市代會昨已表決通過，員林市長游振雄說，員林市是彰化縣人口第二多的鄉鎮市，但因殯葬設施不足，民眾長期都得到外鄉鎮治喪，增設殯葬設施是更便民的長久之計。

員林市公所今年分別以三塊厝埔（第一公墓）、東山埔（第二公墓）、大埔厝埔（第五公墓）為設置生命禮儀廳地點，進行民調，民調結果83％的市民支持興建禮儀廳，33.6％的市民支持興建在第二公墓，且公所在舉辦過民調說明會後，今年度已編列1億7千萬元將在第二公墓規劃興建生命禮儀廳。

不過因先前有第二公墓附近東區民眾反對設禮儀廳前往公所抗議，此次員林市代會定期會也有地方人士前往關心旁聽，市代會延會到昨天表決通過興建禮儀廳案。

不過針對禮儀廳編列高達1億7千多萬元，市代江品蓉表示，永靖鄉將興建殯儀館經費也不過編8千萬元，為何員林編這麼高？公所應盡速到所在地南東里開說明會說清楚未來的規劃，否則居民會恐慌，是否真如公所說的會加強綠地公園化？還有要如何回饋在地都要說清楚。

市代張詩怡表示，禮儀廳經費高達1億7千萬元，規劃案應更透明化，也應加強綠美化，期待未來可以把禮儀廳功能發揮到最好的效能。

員林市人口有12萬多人，以往因缺乏殯儀館和禮儀廳等殯葬設施，許多民眾都得到彰化市、社頭鄉等外鄉鎮市治喪，也有不少民眾在道路邊就架設靈堂，阻礙交通，造成民眾出入不便。

游振雄表示，員林市需要提升殯葬設施，民眾才不必奔波到外鄉鎮市，最近縣內已有好幾個鄉鎮市也都在規劃殯葬設施，員林市禮儀廳經費通過後會開始設計規劃，員林市人口比永靖多，所以禮儀廳規模一定是比永靖大，還得再做水保等設施，因此經費較多，等設計完成後會再開說明會。

彰化縣員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，員林市代會昨天已通過。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，員林市代會昨天已通過。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，員林市代會昨天已通過。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，員林市代會昨天已通過。記者林宛諭／攝影

員林 公墓

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