南投小布農重返良久社祖居地 久美國小50人尋根舊部落

南投縣仁愛鄉卓社林道深處的良久社遺址，是布農族卓社群的祖居地，6位林業署南投分署埔里工作站的森林護管員，同為布農族卓社群，上周陪同信義鄉久美國小師生50人一同尋根，感受先人篳路藍縷開墾遷居的過程，藉著返回舊部落的活動，重新搭建與先輩的連結。

林業及自然保育署南投分署表示，11月18到20日前往尋根，這次久美國小尋根，結合部落耆老及家長，帶領這群小布農一起返回傳統布農族卓社群良久社舊部落祖居地，上周末出發，基本上三、四、五、六年級的同學都出動了，學生加老師們大約有50人，一同汲取卓社群的前人精神。

同是布農族長老的埔里工作站技術士洪金宗表示，久美部落年輕一代的族人對舊部落的記憶隨著耆老凋零日益模糊，甚至一無所知，很高興能帶著卓社群的這些小布農，回到良久社舊部落祖居地，來感受、觸摸、看見祖先的生活起居。