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南投小布農重返良久社祖居地 久美國小50人尋根舊部落

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
6位埔里工作站布農族卓社群的森林護管員，周末陪同信義鄉久美國小師生重回仁愛鄉卓社林道深處的良久社遺址尋根。圖／林業保育署南投分署提供
6位埔里工作站布農族卓社群的森林護管員，周末陪同信義鄉久美國小師生重回仁愛鄉卓社林道深處的良久社遺址尋根。圖／林業保育署南投分署提供

南投縣仁愛鄉卓社林道深處的良久社遺址，是布農族社群的祖居地，6位林業署南投分署埔里工作站的森林護管員，同為布農族卓社群，上周陪同信義鄉久美國小師生50人一同尋根，感受先人篳路藍縷開墾遷居的過程，藉著返回舊部落的活動，重新搭建與先輩的連結。

林業及自然保育署南投分署表示，11月18到20日前往尋根，這次久美國小尋根，結合部落耆老及家長，帶領這群小布農一起返回傳統布農族卓社群良久社舊部落祖居地，上周末出發，基本上三、四、五、六年級的同學都出動了，學生加老師們大約有50人，一同汲取卓社群的前人精神。

同是布農族長老的埔里工作站技術士洪金宗表示，久美部落年輕一代的族人對舊部落的記憶隨著耆老凋零日益模糊，甚至一無所知，很高興能帶著卓社群的這些小布農，回到良久社舊部落祖居地，來感受、觸摸、看見祖先的生活起居。

林業署南投分署指出，活動從南投縣仁愛鄉卓社林道步行進入，路線來到補藤社舊遺址和武界的一線天後，抵達良久社遺址後，夜晚則在祖居地遺址野營，有許多耆老傳授良久社與久美部落的淵源及歷史，森林護管員更協助教授野外求生技巧訓練、野外繩索的使用方法，以及水域安全，讓小朋友學習如何安全溯溪及相關裝備，登山野營、戶外生活及環境覺察課程等。

埔里工作站技術士洪金宗同時也是布農族長老，在祖居地分享布農族對自然環境的知識及運用。圖／林業保育署南投分署提供
埔里工作站技術士洪金宗同時也是布農族長老，在祖居地分享布農族對自然環境的知識及運用。圖／林業保育署南投分署提供
埔里工作站技術士洪金宗同時也是布農族長老，在祖居地分享布農族對自然環境的知識及運用。圖／林業保育署南投分署提供
埔里工作站技術士洪金宗同時也是布農族長老，在祖居地分享布農族對自然環境的知識及運用。圖／林業保育署南投分署提供

社群 南投 布農族

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