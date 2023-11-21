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南投小布農重返良久社祖居地 久美國小50人尋根舊部落
南投縣仁愛鄉卓社林道深處的良久社遺址，是布農族卓社群的祖居地，6位林業署南投分署埔里工作站的森林護管員，同為布農族卓社群，上周陪同信義鄉久美國小師生50人一同尋根，感受先人篳路藍縷開墾遷居的過程，藉著返回舊部落的活動，重新搭建與先輩的連結。
林業及自然保育署南投分署表示，11月18到20日前往尋根，這次久美國小尋根，結合部落耆老及家長，帶領這群小布農一起返回傳統布農族卓社群良久社舊部落祖居地，上周末出發，基本上三、四、五、六年級的同學都出動了，學生加老師們大約有50人，一同汲取卓社群的前人精神。
同是布農族長老的埔里工作站技術士洪金宗表示，久美部落年輕一代的族人對舊部落的記憶隨著耆老凋零日益模糊，甚至一無所知，很高興能帶著卓社群的這些小布農，回到良久社舊部落祖居地，來感受、觸摸、看見祖先的生活起居。
林業署南投分署指出，活動從南投縣仁愛鄉卓社林道步行進入，路線來到補藤社舊遺址和武界的一線天後，抵達良久社遺址後，夜晚則在祖居地遺址野營，有許多耆老傳授良久社與久美部落的淵源及歷史，森林護管員更協助教授野外求生技巧訓練、野外繩索的使用方法，以及水域安全，讓小朋友學習如何安全溯溪及相關裝備，登山野營、戶外生活及環境覺察課程等。
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