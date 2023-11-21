南投第1家！大創百貨接手麥當勞舊址進駐草屯 徵才中

南投草屯中正路麥當勞今年5月底熄燈後，民眾關注其遷址動向，更好奇位在鬧區的舊址會以何種型態重生，近期揭曉由大創百貨接手進駐，這也是縣內第一家，最快今年底開幕，勞動署中彰投分署27日草屯公所協辦徵才活動。

麥當勞草屯中正店在地經營25年與開業31年台中逢甲店、32年一中尊賢店，堪稱「中部元老級麥當勞」，未料這3家店於今年5月底前接連關門，引發熱議。草屯店雖熄燈，但規畫遷址，地方關注新店動向，也好奇舊址換誰進駐。

其中，草屯麥當勞新店將遷址至外環道中興路上，且因腹地較大將設有「得來速」，預計12月底前可望開幕，民眾引頸翹望；而中正路鬧區的麥當勞舊址，也已確定由大創百貨接手進駐，目前正加緊趕工裝潢，近期也將在公所辦理徵才活動。

大創百貨是源自日本的零售連鎖百貨，販售商品多元，從食品、飲料到日常生活居家用品，銷售模式主打商品均一價，在六都均有展店，而中部地區的台中、彰化、南投、苗栗、雲林，僅剩南投未有據點，因此將是南投第一家。

臉書地方社團近期也熱烈討論大創百貨即將進駐，原麥當勞舊址也頻繁有小貨車、工人等人員出入，加緊進行裝潢作業；勞動署中彰投分署也協助其企業徵才，預計於27日上午9時至11時30分在草屯鎮公所就業服務台辦理徵才活動。

勞動署中彰投分署表示，草屯大創百貨預計在今年底至明年元月初開幕，因應其展店需儲備幹部、門市正職及早中班計時等人員，因此協助該企業招募人才，想要轉換跑道、返鄉工作或對百貨零售業有興趣者，可把握機會到場應徵面試。