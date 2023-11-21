快訊

雙黃領銜！民眾黨不分區名單出爐 韓國瑜前國政顧問跌出安全名單

GD毒品檢測結果三度陰性！警方被網罵爆 遭質疑「隱匿不公開」

要停火了？哈瑪斯領袖：將和以色列達成休戰協議 細節待宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投第1家！大創百貨接手麥當勞舊址進駐草屯 徵才中

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯中正路麥當勞舊址將由大創百貨接手進駐，正加緊裝潢並對外招募徵才，今年底至明年元月初可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯中正路麥當勞舊址將由大創百貨接手進駐，正加緊裝潢並對外招募徵才，今年底至明年元月初可望開幕。記者賴香珊／攝影

南投草屯中正路麥當勞今年5月底熄燈後，民眾關注其遷址動向，更好奇位在鬧區的舊址會以何種型態重生，近期揭曉由大創百貨接手進駐，這也是縣內第一家，最快今年底開幕，勞動署中彰投分署27日草屯公所協辦徵才活動

麥當勞草屯中正店在地經營25年與開業31年台中逢甲店、32年一中尊賢店，堪稱「中部元老級麥當勞」，未料這3家店於今年5月底前接連關門，引發熱議。草屯店雖熄燈，但規畫遷址，地方關注新店動向，也好奇舊址換誰進駐。

其中，草屯麥當勞新店將遷址至外環道中興路上，且因腹地較大將設有「得來速」，預計12月底前可望開幕，民眾引頸翹望；而中正路鬧區的麥當勞舊址，也已確定由大創百貨接手進駐，目前正加緊趕工裝潢，近期也將在公所辦理徵才活動。

大創百貨是源自日本的零售連鎖百貨，販售商品多元，從食品、飲料到日常生活居家用品，銷售模式主打商品均一價，在六都均有展店，而中部地區的台中、彰化、南投、苗栗、雲林，僅剩南投未有據點，因此將是南投第一家。

臉書地方社團近期也熱烈討論大創百貨即將進駐，原麥當勞舊址也頻繁有小貨車、工人等人員出入，加緊進行裝潢作業；勞動署中彰投分署也協助其企業徵才，預計於27日上午9時至11時30分在草屯鎮公所就業服務台辦理徵才活動。

勞動署中彰投分署表示，草屯大創百貨預計在今年底至明年元月初開幕，因應其展店需儲備幹部、門市正職及早中班計時等人員，因此協助該企業招募人才，想要轉換跑道、返鄉工作或對百貨零售業有興趣者，可把握機會到場應徵面試。

麥當勞 南投 徵才活動

延伸閱讀

凱雷退出麥當勞中國大陸業務 持股6年投報率高達6.7倍

原民獵人合法了 南投濁水溪線布農族獵人證今完成授證

最佳賞楓期至12月初！ 南投「杉林溪」最早楓紅美炸、水杉金黃變色 阿里山紅葉地毯詩情畫意

貓奴指定！中國麥當勞出奇招推「袋袋貓窩」 買套餐就送，還有4款毛絨貼紙任選

相關新聞

靠刺青揪出肇逃 台中交警獲「金安獎」肯定

交通部對於治安有功警員，辦理「金安獎」表揚，今年台中市警局有2名交警獲獎，其中第一警分局警員周清貴從警16年，對於肇事逃...

影／豐原國兒運中心明年9月完工 豐富專案二期盼注入高等教育

山城居民引頸期盼的豐富專案，今立法委員江啟臣舉辦會勘，豐富專案一期包含豐原國民暨兒童運動中心預計明年9月完工、亞洲大學附...

員林第二公墓將設生命禮儀廳 1億7千萬市代會表決過關

彰化縣員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，員林市代會昨已表決通過，員林市長游振雄說...

南投小布農重返良久社祖居地 久美國小50人尋根舊部落

南投縣仁愛鄉卓社林道深處的良久社遺址，是布農族卓社群的祖居地，6位林業署南投分署埔里工作站的森林護管員，同為布農族卓社群...

南投第1家！大創百貨接手麥當勞舊址進駐草屯 徵才中

南投草屯中正路麥當勞今年5月底熄燈後，民眾關注其遷址動向，更好奇位在鬧區的舊址會以何種型態重生，近期揭曉由大創百貨接手進...

沙鹿建案工地旁路面2個天坑 台中市府：已要求建商緊急處理

台中市沙鹿區一處建案工地旁路面，日前陸續出現二個大坑洞，附近有民宅和道路間有明顯裂縫，居民擔心是建案開挖造成的影響，台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。