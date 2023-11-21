沙鹿建案工地旁路面2個天坑 台中市府：已要求建商緊急處理

台中市沙鹿區一處建案工地旁路面，日前陸續出現二個大坑洞，附近有民宅和道路間有明顯裂縫，居民擔心是建案開挖造成的影響，台中市府今天表示，已要求工地緊急處置，並會同專家到場勘查，確認無安全疑慮。

有關沙鹿建案工地旁出現道路坑洞後續處理情形，台中市政府都市發展局表示，針對該新建工程周邊道路塌陷，都發局獲報後已立即要求工地緊急處置，以混凝土灌漿回填道路凹陷，後續會同台灣省土木技師公會現場勘查，確認無安全疑慮，目前道路已正常通車。

都發局表示，此案事發後已勒令建商停工，督促工地在停工期間做好安全維護措施，目前工地仍處停工狀態。建案承造人日前已委託朝陽科技大學11月16日至基地周邊道路進行「透地雷達」安全檢測，檢測報告預計一周後完成，都發局將追蹤後續報告內容，作為准予復工與否的依據。

記者今天到現場查看，路面二個大坑洞早已填平，建商派人在旁監看，工地沒施工；附近居民表示，這二個「天坑」是一個月內陸續出現，深約1.5公尺，寬約2公尺，懷疑和正在興建的建案有關，居民擔心住家建物安全受影響，居民說，建商有修復路面，仍擔心後續安全，居民才向台中市政府投訴。