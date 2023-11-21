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合歡山違停、開電音趴 開罰

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
上周首波冷氣團報到，加上流星雨加持，合歡山周末假日湧進大批遊客，合歡山遊客中心前停車場爆滿。圖／取自公路局即時影像
上周首波冷氣團報到，加上流星雨加持，合歡山周末假日湧進大批遊客，合歡山遊客中心前停車場爆滿。圖／取自公路局即時影像

入秋首波冷氣團上周報到，加上流星雨加持，合歡山周末假日湧進大批遊客，武嶺、松雪樓等停車場爆滿，違停狀況多，有幸運停進車格的遊客開起「電音趴」，引發熱議。保七第九警察大隊表示，近日山區違停開出18張罰單；太魯閣國家公園管理處加強噪音防制宣導。

合歡山能看日出、觀星、賞花、追雪，不分四季吸引大批遊客，以入冬降雪、春天杜鵑花季，人潮車流最多，但因鳶峰、昆陽、武嶺、松雪樓等停車場僅200多格，遊客一窩蜂上山，道路狹窄，違停狀況多，沿線交通大打結。

上周末冷氣團報到，加上有獅子座流星雨，大批遊客湧入等看流星雨，也碰運氣盼遇初雪，從早到晚車流不斷，山區各停車場爆滿，不少民眾沒停車位任意違停、塞車狀況不斷。

臉書專頁「中橫路況交通資訊站」前天PO影片貼文指出，有遊客幸運停進合歡山遊客中心停車場，但一早爽放電音，「整座山頭嗨到震到一個不行」，呼籲不要影響他人，引發網友熱議。

網友嘲諷留言，「國家公園難免會有猴子」，不少人開玩笑說「高山迷音趴」等，多數人認為，上山就是要享受大自然，應保持高山寧靜，不該用噪音影響野生動物及遊客。

警方表示，合歡山區停車位有限，警方周末全力疏導，加強取締違停，合計開出18張罰單，後續進入雪季，仍有停車位不足、塞車等狀況，呼籲民眾勿隨意停車。

太管處表示，國家公園規範禁止未經核准，在指定以外地區大聲喧鬧、播放或使用鳴器等，可開罰製造噪音行為人，將會同林業署南投分署、警方等加強勸導，避免類似問題再發生。

獅子座流星雨 違停 太魯閣國家公園 合歡山 武嶺 鳶峰

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