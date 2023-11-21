汙水管破損肇禍 彰化天坑縣府有責

3月21日彰化市平和8街路面塌陷出現「天坑」，當時縣府與台水公司都堅稱不是己方責任，經彰化市公所委請專業單位鑑定結果，判斷道路路基淘空是因汙水主幹管破損造成。市長林世賢表示，依鑑定報告，肇責在縣府管理的汙水下水道，應做好修復工作，檢測周邊道路是否也有類似異常現象。

縣府水資處表示，事發時，立即回填防止持續下陷外，隔天辦理地盤改良穩固地質，並修復汙水管線恢復使用，排除安全疑慮；道路側溝損壞部分盡速安排修繕。

彰化市平和8街出現長8公尺、寬3公尺、深6公尺坑洞，引起住戶緊張；經縣府緊急灌入11輛混凝土後，災情仍持續擴大，連夜關閉自來水及瓦斯，持續灌漿填平坑洞，災情才未再擴大。

到底是台水公司的自來水管線，還是縣府管理的汙水下水道幹管造成？雙方各說各話。縣府堅稱，先有自來水管線漏水造成塌陷，波及地下6公尺深的汙水下水道。台水說，事發地點的自來水管，是埋在地下1公尺僅65釐米PVC水管，就算漏水也不可能造成大面積塌陷。

台南市土木技師公會受委託鑑定，研判是因汙水主幹管位在最深處，汙水幹管破損處上方自來水管接頭處脫接滲漏，滲漏的自來水夾帶土沙，加劇路基塌陷淘空。

水資處說，縣府每年編預算維護汙水管線，並定期巡檢；水資中心每天記錄進流水質水量，若有異常會通知巡查，避免類似狀況發生。