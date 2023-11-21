紀念許良宇 父母捐1.2億在台中東勢蓋圖書館

已故的台紙前董事長許良宇是台中東勢人，父母許景堂與李碧虹為紀念兒子，捐出1.2億元在東勢興建「許良宇圖書館」，捐贈台中市政府。市長盧秀燕昨主持開工動土典禮，她說在台中蓋了很多圖書館，這是最有愛、最感動的圖書館，將打造全齡化閱讀場域。

許景堂表示，他兒子從小喜歡閱讀，最理想的閱讀場所就是圖書館，家人決定用他留下的錢，蓋1座圖書館，除了紀念，也想完成兒子「取之社會用之社會」的理念；籌備過程有熱心共善人士投入，包含名傑營造董事長張麗莉等人。李碧虹說，籌建圖書館有很多貴人相助，她很感動。

盧秀燕說，為紀念愛子，捐出1.2億蓋圖書館，他們將小愛化為大愛，還有超過30個企業與個人響應興建；許良宇是東勢人，市府在東勢找到公共用地，編預算完成內裝和服務設施，預計2025年啟用，為東勢民眾，提供全齡化閱讀服務。

文化局長陳佳君表示，圖書館樓地板面積2092平方公尺，約是現有館舍的2.7倍，樓高3層，採分齡分眾規畫，包含親子區、兒童閱覽區、青少年區及樂齡區等，打造全齡化、節能智慧及安全友善的圖書館。

文化局指出，圖書館由建築師戴育澤設計，整體概念是將「愛」化為「禮物」，在東勢打造照向知識與未來的閱讀城堡，建築物外觀融入基地與當地地景，戶外高低不同的階梯及平台，創造多樣景觀性格。

市府表示，2017年3月39歲許良宇選上台紙董事長，曾被券商公會理事長簡鴻文封為「法界鬼才」，後來發生意外身亡。