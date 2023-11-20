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日月潭一溫泉酒店官網出現簡體字 地址竟是中國台灣

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
近來有民眾發現日月潭一溫泉酒店官網「線上訂房」系統，不但出現簡體中文，而且飯店地址竟然寫「中國台灣」。記者黑中亮／翻攝
近來有民眾發現日月潭一溫泉酒店官網「線上訂房」系統，不但出現簡體中文，而且飯店地址竟然寫「中國台灣」。記者黑中亮／翻攝

南投日月潭伊達劭一家近新建的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，近來有民眾發現官網「線上訂房」系統，不但出現簡體中文，而且飯店地址竟然寫「中國台灣」，對此交通部觀光署表示，已通知飯店調整訂房系統，不得出現「中國」字樣；飯店業者也回應，簡體字樣及地址，為建置網站時的疏失，導致在訂房網站上顯示錯誤名稱，會盡快提供繁體中文介面並更正。

近來有民眾在連結官方網站線上訂房系統（https://wyndhamsunmoonlake.com），不只出現「中国台湾」的字樣，且有民眾發現，飯店官網的訂房系統，是簡體中文等十二種語言，沒有繁體中文，質疑飯店是否為了討好中國遊客，引起不少話題討論。

飯店業者指出，今年8月開始試營運，近期因線上訂房系統引起爭議，強調店百分之百是台灣人投資，為吸引更多遊客，所以加入溫德姆集團，強調飯店官網的客房等設施介紹皆為繁體字，至於線上訂房出現「中國台灣」字樣，是因為直接連結到溫德姆訂房網，該集團的亞太地區由中國負責，地址才會出現簡體字樣。

南投縣政府表示，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店屬觀光署管轄，今年8月開始試營運，預計明年1月開幕，交通部觀光署表示，已通知該飯店改善。

訂房 日月潭 觀光署

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