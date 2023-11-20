打造「永續旅遊」！中市府攜54家旅宿推環保房住宿優惠
中市觀旅局自2014年推動低碳旅館認證，今年再輔導15家旅館通過低碳認證，今舉行「112年台中市低碳旅館授證暨環保客房推廣活動發表會」，整合54家低碳旅館推「不提供一次性旅宿備品」環保客房，並有住宿優惠專案；觀旅局長陳美秀表示，台中率全國實施低碳旅館認證，朝2050年成為「淨零碳排放」永續城市目標努力。
觀旅局今整合54家低碳旅館，即日起至2024年底止，推出「不提供一次性旅宿備品」環保客房住宿優惠專案，平日住宿最低2399元，多家商務旅館平日住宿最低2千元有找，與消費者、業者共同推動低碳永續旅遊。
陳美秀說明，低碳旅館認證是邀請各領域專家學者，檢視省電、省水、熱能等設施及一次用產品減量等項目，提供業者可行的節能作法與建議，改善後如通過標準，即核發低碳旅館認證標章。
陳美秀說，今年度計有15家通過低碳認證，經調查此15家業者用電量，碳排放量較前一年度減少691.68噸，相當約8座文心森林公園一年的固碳量，節省約562萬元電費，實際減碳、實踐城市永續發展目標。
觀旅局表示，環境部今年7月公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自2025年起，限制旅宿業使用一次性旅宿用品，減少塑膠廢棄物，達兼具環保、觀光的「永續旅遊」。
台中市旅館商業同業公會理事長何信蒼、台中市觀光旅館商業同業公會理事長姜文偉、台中市樂活觀光產業聯盟協會理事長洪明峰、台中市后里旅遊文創發展協會理事長陳玫蒨、台中市直轄市旅館商業同業公會秘書許雅婷，及旅館業代表皆出席今日發表會，共同響應「永續旅遊」理念。
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