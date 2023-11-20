台中54家低碳旅館 推環保客房住宿優惠

台中市觀光旅遊局推動低碳旅館認證，今年再輔導15家旅館通過低碳認證，已整合54家低碳旅館推出「不提供一次性旅宿備品」環保客房住宿優惠專案，朝「淨零碳排放」永續城市目標努力。

台中市觀旅局今天在星享道酒店舉辦「112年台中市低碳旅館授證暨環保客房推廣活動發表會」，觀旅局長陳美秀表示，台中市在103年度即制定「台中市發展低碳城市自治條例」，實施低碳旅館認證的城市。

她說，低碳旅館認證是邀請各領域專家學者針對省電、省水、熱能等設施及一次用產品減量等項目進行檢視後，提供業者可行的節能作法與建議，旅館業者經過一定時間改善後，如通過標準即核發低碳旅館認證標章。

觀旅局表示，今年度計有15家通過低碳認證，經調查這次通過認證的15家低碳旅館用電量，總計碳排放量較前一年度減少691.68噸，相當約8座文心森林公園1年的固碳量，節省約562萬元電費，透過實際行動節能減碳，實踐城市永續發展的目標。

環境部今年7月公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自114年1月1日起，針對旅宿業一次用旅宿用品加以限制，因應減少塑膠廢棄物趨勢，達到觀光及環保兼具的永續旅遊。

觀旅局為響應中央政策，減塑減碳，整合54家低碳旅館自即日起至113年12月31日止，推出「不提供一次性旅宿備品」環保客房住宿優惠專案，有多家觀光旅館推出專案，平日住宿最低新台幣2399元，多家商務旅館平日住宿最低2000元有找，攜手消費者、業者推動低碳永續旅遊。