移民署新住民家庭教育講座 越南女婿們學自製春捲

移民署台中市第一服務站今天舉辦講座，講師帶領「越南女婿們」自製越南春捲，透過DIY異國美食，搭配家庭教育講座，促進不同文化背景族群交流、互相理解及尊重。

移民署中區事務大隊台中市第一服務站今天發布新聞稿表示，今天舉辦新住民法令宣導及家庭教育講座，並邀請新住民多元文化講師龐善云帶領新住民及家人一同手作越南春捲。

龐善云是來自越南的新住民，她表示，越南料理常以新鮮生菜佐以醬料上桌，可以感受菜葉的香脆和醬料的酸甜辣，而台灣家常料理則是著重在爆香跟調味。

龐善云說，剛嫁來台灣的時候，因為飲食習慣不同，總使她特別思念家鄉味，現在台灣已經匯聚許多異國的特色料理，新住民可以帶著家人一起品嚐母國美食，讓台灣家人拓展美食版圖，瞭解不同文化的差異，進而尊重和接納多元文化。

龐善云今天帶領學員DIY製作越南春捲，她準備了越南米紙、蔬菜、肉類、海鮮等，讓學員依照自己的口味和習慣，自由搭配製作春捲。

吳姓越南女婿表示，越南米紙看起來堅硬，沒想到用水噴灑後，竟然像變魔術一樣變軟且有彈性。另名陳姓學員也說，原來越南春捲製作方式這麼簡單，學起來後，只要妻子想念家鄉味，就可以DIY跟妻子一起享用。

台中市第一服務站站主任王驥表示，透過異國美食DIY活動，可以促進不同文化背景的族群交流，進而互相理解及尊重，今年內政部移民節慶祝活動將於12月10日，在台中市自然科學博物館舉行，現場將設置多國特色美食攤位，歡迎民眾共同參與，品嚐異國料理。