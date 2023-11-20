台中購物節23天達標百億 幸運兒花3200元抽中百萬

2023台中購物節僅花23天登錄金額就突破新台幣100億元，台中市經發局今天加碼由市長盧秀燕抽出首名百萬得主，得主在豐原購物消費3200元就抽中100萬。

台中購物節10月26日開跑，盧秀燕今天在豐原區陽明市政中心當場call out給得主，可惜得主未接電話。盧秀燕表示，百萬得主姓黃，電話號碼前4碼是0988，更巧的是，得主在豐原太平洋百貨購物，花費3200元，抽中100萬元，相當幸運。

盧秀燕指出，全國有8個縣市都舉辦購物節相關活動，台中市今年雖排除土地、房屋消費類型，仍吸引民眾熱烈參與，消費登錄金額遠超其他縣市、率先全國達第1個百億。其中，台中市消費金額約占6成7，外縣市占約3成，以彰化縣最多，其次為新北市。

經發局也提到，台中通暨購物節APP下載次數日前達220萬次，達公部門APP類型下載次數最高，為慶祝APP下載量突破200萬人次，市府數位治理局也加碼抽獎，包括日本雙人來回機票、豪華度假套房及台中知名飯店等獎項，活動詳情請見台中購物節官網。