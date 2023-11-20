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彰化市平和8街「天坑」禍首是誰？ 鑑定報告出爐

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市平和8街今年3月21日出現長8公尺、寬3公尺、深6公尺「天坑」，經市公所委託台南市技師公會鑑定，歸責於縣府管理的汙水下道主幹管破損。本報資料照片
彰化市平和8街今年3月21日出現長8公尺、寬3公尺、深6公尺「天坑」，經市公所委託台南市技師公會鑑定，歸責於縣府管理的汙水下道主幹管破損。本報資料照片

今年3月21日，彰化市平和8街路面塌陷出現「天坑」，當時縣府與台水公司都堅稱不是己方責任，經彰化市公所委請專業單位鑑定結果，判斷道路路基掏空是因汙水主幹管破損造成。市長林世賢表示，依鑑定報告，肇責在縣府管理的汙水下水道，縣府應做好修復工作，並檢測周邊道路是否也有類似異常現象。

縣府水資處表示，事發時，縣府立即回填防止持續下陷外，隔天並辦理地盤改良穩固地質，並修復汙水管線恢復使用，排除民眾安全疑慮；道路側溝損壞部分，縣府也將儘速安排修繕。

彰化市平和8街出現天坑，長8公尺、寬3公尺、深6公尺，當時引起住戶緊張，深怕塌陷擴大，危及住家安全，經縣府緊急灌入11輛混凝土後，災情仍持續擴大，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，經持續灌漿後，填平坑洞，災情才未再擴大。

平和8街出現的「天坑」，漏水是來自台水司的自來水管線，還是縣府管理的汙水下水道幹管，縣府與台水公司各說各話，縣府水資處堅稱，是因先有自來水管線漏水造成坑塌，後來塌陷持續擴大，並波及地下6公尺深的汙水下水道，造成汙水管移位。

但台水公司強調，事發地點的自來水管，是埋在地下1公尺的僅65釐米PVC水管，就算漏水也不可能造成如此大面積塌陷，況且經調出此路段及時間點，水量及水壓監測也都沒有異常變化，因此應與自來水管無關。

為釐清責任，市公所委託台南市土木技師公會辦理事故鑑定，歷經約半年，鑑定報告出爐，研判是因汙水主幹管位在最深處，汙水幹管破損處上方自來水管接頭處脫接滲漏，滲漏的自來水夾帶土砂，經此路徑加劇路基塌陷掏空。

彰化市長林世賢說，鑑定報告很清楚歸責於縣府管理的汙水下水道，希望縣府能做好修復計畫，並檢測周邊道路是否也有類似狀況，做出因應。

水資處強調，縣府每年編列經費辦理汙水管線維護開口契約，定期巡檢如發現異常即通知廠商辦理修繕，另水資源回收中心每天均有紀錄進流水質水量，如發現水量或水質異常進流，也將通知廠商巡查，避免類似狀況發生。

彰化市平和8街今年3月21日出現長8公尺、寬3公尺、深6公尺「天坑」，經市公所委託台南市技師公會鑑定，歸責於縣府管理的汙水下道主幹管破損。本報資料照片
彰化市平和8街今年3月21日出現長8公尺、寬3公尺、深6公尺「天坑」，經市公所委託台南市技師公會鑑定，歸責於縣府管理的汙水下道主幹管破損。本報資料照片
彰化市平和8街今年3月21日出現長8公尺、寬3公尺、深6公尺「天坑」，經市公所委託台南市技師公會鑑定，歸責於縣府管理的汙水下道主幹管破損。本報資料照片
彰化市平和8街今年3月21日出現長8公尺、寬3公尺、深6公尺「天坑」，經市公所委託台南市技師公會鑑定，歸責於縣府管理的汙水下道主幹管破損。本報資料照片

彰化 天坑

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