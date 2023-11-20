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影／台中購物節登錄金額突破100億元 抽出首位百萬現金得主
2023台中購物節10月26日起跑，到昨天為止，23天內登錄金額已突破100億元，今天加碼抽出100萬現金得主，台中市長盧秀燕表示，黃姓得主在豐原太平洋百貨消費3200元，就抽中100萬元現金。
盧秀燕今天在豐原陽明大樓抽出百萬元現金，百萬元現金得主今天沒接到市長電話，盧秀燕說今年全國有8個縣市舉辦購物節相關活動，台中今年雖排除土地、房屋消費類型，全國民眾仍熱烈參與，消費登錄金額遠超其他縣市、更破全國第1個百億，台中市消費金額約占6成7，外縣市為2至3成，以彰化最多，其次新北。
台中市經發局表示，APP下載次數日前達220萬次，達公部門APP類型下載次數最高，為App Store「旅遊」類中排名第 1，為慶祝APP下載量突破200萬人次，數位治理局也加碼抽獎，有日本雙人來回機票、豪華度假套房和台中知名飯店等獎項。
經發局指出，台中市民、外縣市及居住本國本地的外國人，都可下載台中通暨購物節APP參與台中購物節，消費後只要掃描發票或合作店家收據，都可參加抽獎。
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