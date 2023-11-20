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影／小愛化大愛！已故台紙前董座許良宇父母 捐1.2億蓋圖書館

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市民許景堂與李碧虹夫妻為紀念已故愛子許良宇先生，前台紙董事長，出資超過1億2千萬元於東勢區興建「許良宇圖書館」並捐贈台中市政府，市長盧秀燕今天主持席開工動土典禮，許景堂夫妻也出席。記者游振昇／攝影
台中市民許景堂與李碧虹夫妻為紀念已故愛子許良宇先生，前台紙董事長，出資超過1億2千萬元於東勢區興建「許良宇圖書館」並捐贈台中市政府，市長盧秀燕今天主持席開工動土典禮，許景堂夫妻也出席。記者游振昇／攝影

台紙前董事長許良宇是台中東勢人，他因意外去世，父母許景堂與李碧虹為紀念兒子，捐出1億2千萬元要在東勢區興建「許良宇圖書館」並捐贈台中市政府，市長盧秀燕今天在開工動土典禮中表示，她在台中蓋很多圖書館，這是最有愛、她最喜歡，最感動的圖書館。

許良宇父親許景堂表示，他兒子從小喜歡閱讀，最理想的閱讀場所就是圖書館，家人決定捐贈圖書館，用他留下的錢蓋一座圖書館，除了紀念，也想完成兒子的理念，取之社會，用之社會。

他說這座圖書館籌備過程有熱心共善人士，包括名傑營造董事長張麗莉，還邀請社會共善企業共同參與，更令人敬佩，也感謝建築師，他與妻今天當場向二位共善企業家致謝，還有影響許良宇最深的銀行董事長夫妻，今天都到場參與開工動土典禮；許妻說，一路上多人支持，今天有這座圖書館，一路上有很多貴人相助，她很感動。

營造公司董事長張麗莉說，她感謝共善計畫的朋友，閱讀最樂，共善最美，看得見的全力以赴，看不見的真心相待，她希望今天開工，2025年10月23日，許良宇生日可以開館，這是大家的允諾。

盧秀燕表示，為紀念愛子，這對夫妻捐出1億2千萬元要蓋圖書館，她深受感動，這是最有愛，她最喜歡，最感動的圖書館，夫妻將小愛化為大愛，許良宇生前最喜歡讀書，為了紀念愛子，遺愛人間，嘉惠山城人，盧秀燕再度說，她蓋了很多圖書館，這是她最愛，最喜歡和感動的圖書館。

盧秀燕表示，許良宇是東勢人，家人也在這，台中市政府在東勢找到這塊最珍貴的公共用地，市府也編列預算，內裝和服務設施，還有附近停車場興建，後年開幕啟用，許良宇愛的光輝繼續普照台中市，台中山城。

盧秀燕表示，未來台中市也將再增加一座「許良宇圖書館」，為東勢區民眾提供全齡化的閱讀服務。她特別代表市民向許爸爸、許媽媽表達深摯的謝意，也感謝工程團隊名傑營造張麗莉董事長所發起的共善計畫，超過30個企業與個人響應興建許良宇圖書館。

文化局長陳佳君表示，「許良宇圖書館」樓地板面積2092平方公尺，約是現有館舍的2.7倍，樓高三層採分齡分眾規劃，包含親子區、兒童閱覽區、青少年區及樂齡區等，打造全齡化、節能智慧及安全友善的圖書館。

文化局指出，「許良宇圖書館」由戴育澤建築師設計，並由名傑營造股份有限公司負責施工興建。整體設計概念是將許良宇先生的「愛」化為「禮物」，期望在東勢山城啟建一座照向知識與未來的閱讀城堡，建築物外觀納入當地地景地貌並融入基地，戶外高低不同的階梯及平台，創造動靜皆宜的多樣化景觀性格，預計民國114年完工，屆時將提供東勢區民眾一個優質的閱讀新場域。

2017年3月39歲許良宇選上台紙董事長，還曾被券商公會理事長簡鴻文封為「法界鬼才」，後來發生意外身亡。

台中市民許景堂與李碧虹夫妻為紀念已故愛子許良宇先生，前台紙董事長，出資超過1億2千萬元於東勢區興建「許良宇圖書館」並捐贈台中市政府，市長盧秀燕今天主持席開工動土典禮，許景堂夫妻（市長旁）也出席。記者游振昇／攝影
台中市民許景堂與李碧虹夫妻為紀念已故愛子許良宇先生，前台紙董事長，出資超過1億2千萬元於東勢區興建「許良宇圖書館」並捐贈台中市政府，市長盧秀燕今天主持席開工動土典禮，許景堂夫妻（市長旁）也出席。記者游振昇／攝影
台中市民許景堂與李碧虹夫妻為紀念已故愛子許良宇先生，前台紙董事長，出資超過1億2千萬元於東勢區興建「許良宇圖書館」並捐贈台中市政府，市長盧秀燕今天主持席開工動土典禮，許景堂夫妻也出席。記者游振昇／攝影
台中市民許景堂與李碧虹夫妻為紀念已故愛子許良宇先生，前台紙董事長，出資超過1億2千萬元於東勢區興建「許良宇圖書館」並捐贈台中市政府，市長盧秀燕今天主持席開工動土典禮，許景堂夫妻也出席。記者游振昇／攝影
台中市民許景堂與李碧虹夫妻為紀念已故愛子許良宇先生，前台紙董事長，出資超過1億2千萬元於東勢區興建「許良宇圖書館」並捐贈台中市政府，市長盧秀燕今天主持席開工動土典禮，許景堂夫妻也出席。記者游振昇／攝影
台中市民許景堂與李碧虹夫妻為紀念已故愛子許良宇先生，前台紙董事長，出資超過1億2千萬元於東勢區興建「許良宇圖書館」並捐贈台中市政府，市長盧秀燕今天主持席開工動土典禮，許景堂夫妻也出席。記者游振昇／攝影
台中市民許景堂與李碧虹夫妻為紀念已故愛子許良宇先生，前台紙董事長，出資超過1億2千萬元於東勢區興建「許良宇圖書館」並捐贈台中市政府，市長盧秀燕今天主持席開工動土典禮，許景堂夫妻也出席。記者游振昇／攝影
台中市民許景堂與李碧虹夫妻為紀念已故愛子許良宇先生，前台紙董事長，出資超過1億2千萬元於東勢區興建「許良宇圖書館」並捐贈台中市政府，市長盧秀燕今天主持席開工動土典禮，許景堂夫妻也出席。記者游振昇／攝影

圖書館 盧秀燕 台紙

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