牆面改名遭質疑抹煞前人建設成果 北斗鎮公所澄清：符合現況

彰化縣北斗鎮公所辦公大樓的牆面立體字，從「北斗鎮長楊麗香」換成「北斗鎮長顏宏霖」，引起支持楊麗香的鎮民議論，認為北斗鎮公所辦公大樓是前鎮長楊麗香爭取經費和興建，現任鎮長顏宏霖不該抹煞；鎮公所表示，牆面立體字有兩組，根據現狀只修改位置較低的一組，沒抹煞前鎮長功績。

顏宏霖參加北斗鎮長補選並當選，對鎮務進行多項改革，包括公共告示牌署名從北斗鎮長○○○改為「北斗鎮全體鎮民」，支持前鎮長李玄在、楊麗香的鎮民議論紛紛，認為顏宏霖要抹去前鎮長的建設成果，最近把北斗鎮辦公大樓牆面立體字「北斗鎮長」換成他的姓名，更是引發討論抹煞楊麗香爭取中央6652萬元、縣府3千萬元，鎮公所自3048萬元的建設成果。

鎮公所今天指出，北斗鎮辦公大樓牆面題字有兩組，鎮公所根據現狀修改位置較低的一組，位置較高仍是「北斗鎮長楊麗香」維持不變，位置高視野好，從遠處看北斗鎮公所大樓就能看見，位置低的不到一樓半高度，被附近民宅遮住，要走近才看得清楚。

鎮公所又表示，有前鎮長姓名的公共建物、公共告示牌都將依狀況作維護，如果字跡斑駁或應依現狀作修改，鎮公所都會按照建物、告示牌的功能和地點重做適當署名，例如北斗家商外牆告示牌位於台一線十字路口，全天有外來車輛經過，署名改為「北斗鎮全體鎮民歡迎」，鎮公所目前由顏宏霖主政，牆面立體字改為「鎮長顏宏霖」，玄璣公園立體廣告基座新做不到一年，沒更改必要。