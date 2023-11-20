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彰縣長：環評過就可開發 別再卡了

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

台積電彰化縣二林精密機械產業園區開發案歷時11年，與二林精機開發時程差不多的嘉義縣中埔及水上兩座產業園區，現都動工招商，二林精機還在等待環評大會，彰化縣長王惠美多次向中央喊話「不要再卡」，卻依然原地踏步。

二林精密機械園區歷經卓伯源、魏明谷、王惠美三任縣長，此案在2020年2月19日第五次環評專案審查，審查結果建議通過，補正後提送大會審議，縣府原收到環境部通知函發開會通知單將召開大會，卻又臨時被通知「因故取消」。縣府指出，這3年多來，縣府與中央開會協商4次，也書面回覆了8次意見，但對縣府的回復置若罔聞。

二林精機園區位在二林鎮台糖萬興農場，面積352公頃，與科技部開發占地631公頃的中科二林園區緊鄰，彰化縣政府提出二林精機開發案希望和中科二林有上、下游產業鏈關係，可提供2萬多個職缺，帶動彰化西南角產業發展。

環團卻認為不需要犧牲千頃良田，外界也擔心二林精機成為蚊子園區，不過，縣府提出數據指出，二林精機預先招商的廠商登記需求土地公頃數達500多公頃，需求超過二倍以上。

當台積電放棄在桃園龍潭園區設廠後，王惠美即向台積電招手，強調彰化二林精密機械園區土地有300公頃左右，足夠台積電所需的159公頃使用，且台糖是最大地主，用地單純，歡迎台積電到彰化設廠。

王惠美也酸，二林精密機械園區只待環評通過，就可以進入開發階段，然而中央環評遲遲不審，寧可選擇私有地供台積電落腳，作法真是令人深感不解。

台積電

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